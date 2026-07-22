Atletism: Băcăuanul Tudor Mihai Margasoiu, super-rezultat în Belgia. Și imensă dezamăgire!

Proaspăt vicecampion balcanic U20, sportivul în vârstă de 17 ani antrenat de Carmina Gorgan a parcurs proba de 1500 m la Heusden Zolder cu un timp fantastic de 3:46.70. Ținând cont însă că baremul pentru Mondialele U20 este de 3:47.5, iar el trebuie reconfirmat, Tudor nu va merge la campionatele lumii din SUA programate în august. Îl împiedică 52 de sutimi (media timpilor la ultimele sale două curse fiind de 3:48.02), dar și obtuzitatea Federației care a refuzat să-l înscrie pe platforma IAAF, deși în weekend sunt programate Naționalele de seniori de la Craova, acolo unde performerul băcăuan ar putea schimba situația în favoarea sa și a… României

Vameși comuniști

Poți fi, în același timp, extraordinar de bucuros și teribil de trist? Ei bine, poți! Mai rar, dar se poate. Din păcate. În special dacă ești un tânăr atlet român. Care, cu toate că tocmai a făcut cursa vieții la o probă dificilă, precum 1500 metri, cu un timp sub baremul de participare la Mondialele de Juniori Under 20 din Statele Unite ale Americii, află că nu are nicio șansă să ia startul la întrecerile lumii de peste Ocean de luna viitoare. Scriptic, îi lipsesc 52 de sutimi. Ceea ce absentează însă cu adevărat este suportul Federației Române de Atletism. În cel mai pur sens al cuvântului. Iar forul condus de Constantina Diță este mai rigid decât grafenul.

Și la fel de empatic precum un vameș comunist. Faptele, acum. Pe 12 iulie, la Craiova, atletul băcăuan în vârstă de 17 ani, Tudor Mihai Margasoiu s-a laureat vicecampion balcanic Under 20 la 1500 m. Timpul? 3:49.34. O săptămână mai târziu, pe 18 iulie, sportivul antrenat de Carmina Gorgan s-a prezentat la reuniunea atletică de la Heusden-Zolder din Belgia. Acolo unde a reușit cea mai bună cursă din carieră. Dând de pământ cu tabela electronică: 3:46.70.

Un super rezultat! Urmat de o imensă dezamăgire. Și asta pentru că Federația Română de Atletism nu l-a înscris pe atletul format de CSM Bacău și „exilat” (din motive financiare și, să sperăm, temporar) la „U” Cluj pe platforma IAAF în ceea ce privește participarea la Campionatele Mondiale U20 ce vor demara pe 5 august la Oregon, în Statele Unite ale Americii.

Nu cădea vreun meteorit

E adevărat, FRA este acoperită regulamentar. În sensul în care participarea la o astfel de competiție necesită o reconfirmare a baremului. Altfel spus, cele mai bune două curse să te crediteze cu o medie de 3:47.5, cât e baremul pentru Mondialele U20 din SUA. Ori, cu acel 3:49.34 la Balcaniada de la Craiova și cu super-timpul de 3:46.70 din Belgia, Tudor Margasoiu nu are o medie care să se încadreze în acest barem. Îi lipsesc 52 de sutimi. Doar 52 de sutimi. Numai că înscrierea pe platforma IAAF nu ar fi obligat FRA cu nimic. Nu ar fi însemnat automat viza de SUA pentru vicecampionul balcanic. Dar ar fi lăsat o poartă deschisă. Mai ales că în acest weekend, la Craiova, se va derula etapa finală a Naționalelor de seniori.

Acolo unde Tudor ar putea obține un timp care să-l „coboare”, ca medie, sub 3:47.5, cât e baremul pentru Campionatele Mondiale U20. Iar dacă, în cel mai rău caz, Margasoiu nu obținea un timp corespunzător la Naționale, rămânea în afara lotului național U20 pentru SUA. Atât și nimic mai mult. Nu cădea niciun meteorit, nu? Repetăm, FRA poate invoca norme proprii și așa mai departe, dar puțină elasticitate nu ar fi făcut rău nimănui.

Cu atât mai mult cu cât Federația tocmai a plecat cu coada între picioare de la Europenele U18 din Italia, acolo unde s-a clasat pe penultima poziție în ierarhia generală a țărilor participante, cu o singură medalie luată. Și acolo unde, în treacăt fie spus, Bacăul atletic și-a făcut treaba, calificând în finale trei din cei patru sportivi deplasați. În aceste condiții, România ar trebui să valorifice fiecare șansă. Iar forma sportivă a lui Tudor Mihai Margasoiu e una dătătoare de speranțe. De ce să nu profiți de ea?

Mai e loc pentru o șansă?

„Ca să înțelegem dimensiunea rezultatului obținut de Tudor Margasoiu în Belgia, în semifondul românesc la nivel de juniori bariera de 3:47.00 este o fortăreață în care s-a pătruns extrem de rar. Pentru a găsit referințe similare, trebuie să mergem înapoi în timp, până în anii 70, la generația legendarului Gheorghe Ghipu, campion european U20 în 1973 cu 3:45.78.

După ani de secetă și pauză în probele masculine de semifond pe pistă la nivel juvenil, performanța lui Tudor repune România pe harta europeană a junioratului. Cu recentul PB, Tudor confirmă un potențial uriaș pentru competițiile internaționale de juniori U20 și demonstrează că semifondul masculin din România are din nou un nume de perspectivă pentru senioratul anilor următori”, a subliniat pentru „Deșteptarea”, antrenoarea lui Tudor Margasoiu, Carmina Gorgan.

„În ciuda reușitei din Belgia, suntem ca la o înmormântare, tristețea prilejuită de faptul că Tudor Margasoiu nu a fost trecut pe platforma IAAF fiind imensă. Tudor e extrem de dezamăgit. Sincer, aș fi vrut să văd o altă deschidere din partea Federației. Mai multă înțelegere. Și, implicit, mai multă maleabilitate”, a declarat Carmina Gorgan, care a încheiat: „Și totuși, eu încă mai sper că situația poate fi remediată. Ar fi păcat ca lui Tudor să nu i se dea o șansă, astfel încât cu un rezultat bun în weekend, la Naționale, să îndeplinească baremul pentru Oregon”.

Pentru moment, Bacăul are trei reprezentanți la Mondialele din SUA: Daria Vrînceanu, Delia Aștefănoaie și Raul Filimon. Și dacă ar fi patru? Chiar, ce ar fi?