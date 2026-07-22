Polițiștii din Bacău intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice

Polițiștii rutieri și cei de ordine publică din județul Bacău desfășoară, în perioada 20–26 iulie, o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței rutiere a pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice. Activitățile fac parte din Planul Național de Măsuri al Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Rutieră și urmăresc reducerea numărului de accidente în care sunt implicați participanții vulnerabili la trafic.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, acțiunile vizează atât verificarea respectării normelor de circulație de către pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete electrice, cât și responsabilizarea șoferilor în relația cu acești participanți la trafic.

În cadrul campaniei, polițiștii le recomandă pietonilor să traverseze numai prin locurile special amenajate, să utilizeze trecerile marcate și semafoarele acolo unde acestea există și să se asigure că au fost observați de conducătorii auto înainte de a păși pe carosabil. De asemenea, este recomandată evitarea traversării în fugă și purtarea hainelor deschise la culoare sau cu elemente reflectorizante pe timp de noapte ori în condiții de vizibilitate redusă.

Bicicliștii sunt sfătuiți să poarte cască de protecție și vestă reflectorizantă, să semnalizeze din timp schimbarea direcției de mers, să respecte sensul de deplasare și culoarea semaforului, precum și să își echipeze bicicleta cu sisteme de iluminare și frâne funcționale. Totodată, polițiștii atrag atenția că deplasarea pe bicicletă după consumul de alcool poate pune în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.

O atenționare importantă vizează modul de traversare a drumurilor publice. Potrivit legislației rutiere, traversarea pe trecerea pentru pietoni în timp ce persoana se află pe bicicletă sau pe trotinetă electrică reprezintă abatere și poate atrage sancțiuni contravenționale, dar și riscul producerii unor accidente.

Poliția reamintește că nerespectarea regulilor de circulație aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice se sancționează cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni, respectiv între 4 și 5 puncte de amendă. În cazul în care vehiculele nu sunt echipate corespunzător, sancțiunea este mai severă, fiind încadrată în clasa a III-a de sancțiuni, cu amenzi de la 6 la 8 puncte.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv de către toți participanții la trafic reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere și protejarea vieții.