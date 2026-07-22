Judecătoria Buhuși: Agresor monitorizat electronic, lăsat să plece la muncă în Italia fără anularea ordinului de protecție

Judecătoria Buhuși a pronunțat o soluție de practică judiciară cu implicații importante în aplicarea ordinelor de protecție, stabilind că obligația de monitorizare electronică a unei persoane acuzate de violență domestică poate fi adaptată pentru a permite desfășurarea unei activități profesionale în străinătate, fără ca măsura de protecție să fie desființată.

Potrivit Sentinței civile nr. 521 din 17 iulie 2026, instanța a analizat cererea unui bărbat împotriva căruia fusese emis, la 8 iulie, un ordin de protecție ce includea obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Acesta a solicitat modificarea măsurii, arătând că are un contract de muncă în Italia, unde urmează să lucreze în agricultură, și că imposibilitatea de a părăsi România i-ar fi afectat locul de muncă și veniturile necesare întreținerii celor trei copii minori aflați în întreținerea sa. În sprijinul cererii, bărbatul a prezentat contractul de muncă și biletul de avion pentru data de 27 iulie.

Instanța nu a admis însă eliminarea obligației de monitorizare electronică. În schimb, a dispus aplicarea procedurii prevăzute de legislația în vigoare privind demontarea temporară a dispozitivului la ieșirea din țară.

Astfel, Poliția de Frontieră va demonta dispozitivul electronic la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, înainte de îmbarcarea petentului, iar dacă acesta revine în România înainte de expirarea ordinului de protecție, va avea obligația de a contacta imediat Poliția Orașului Buhuși pentru remontarea echipamentului de supraveghere.

Extrasul hotărârii urmează să fie comunicat Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și structurilor Poliției de Frontieră pentru punerea în executare a măsurilor dispuse.

Potrivit analizei realizate de avocatul Eliana Crețu, soluția este una de interes pentru practica judiciară deoarece instanța a făcut distincția între existența obligației de monitorizare și modalitatea tehnică de executare a acesteia. Judecătorii au apreciat că plecarea temporară în străinătate pentru exercitarea unei activități profesionale nu justifică desființarea ordinului de protecție, dar poate determina adaptarea modului în care acesta este pus în aplicare.

Hotărârea evidențiază încercarea instanței de a păstra echilibrul între protecția victimei violenței domestice și respectarea dreptului persoanei monitorizate de a-și desfășura activitatea profesională, utilizând mecanismele tehnice prevăzute de legislația privind monitorizarea electronică. Soluția ar putea constitui un reper pentru cauze similare în care executarea unui ordin de protecție trebuie conciliată cu situații profesionale obiective și dovedite.