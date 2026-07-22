36 de polițiști proaspăt încadrați la IPJ Bacău au finalizat stagiul de pregătire profesională

Cei 36 de agenți de poliție repartizați la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău după absolvirea școlilor de agenți de poliție, promoția iunie 2026, au încheiat stagiul de pregătire profesională organizat înainte de începerea activității operative în structurile de ordine publică.

Potrivit IPJ Bacău, programul de instruire s-a desfășurat în perioada 6–17 iulie și a fost organizat de Serviciul Pregătire Profesională, având ca scop consolidarea cunoștințelor și deprinderilor necesare desfășurării activității de poliție în teren.

Pe parcursul celor două săptămâni, noii agenți au participat la sesiuni teoretice și practice dedicate perfecționării tehnicilor de intervenție, utilizării mijloacelor din dotare și gestionării diferitelor situații operative. De asemenea, instruirea a inclus module privind comunicarea cu cetățenii, prevenirea și combaterea infracționalității, precum și acordarea primului ajutor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău precizează că astfel de activități de pregătire sunt organizate constant, pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale polițiștilor și creșterea capacității acestora de a interveni eficient și în condiții de siguranță în sprijinul comunității.

Cei 36 de agenți urmează să își desfășoare activitatea în structurile de ordine publică ale inspectoratului, unde vor contribui la menținerea ordinii și siguranței publice în județul Bacău.