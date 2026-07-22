Fotbal/ Liga 2: FC Bacău debutează acasă, cu CSL Ștefăneștii de Jos

„Alb-roșii” vor începe ediția de campionat 2026-2027 la Ruși Ciutea, pe 1 august, întâlnind nou promovata ilfoveană

Miercuri, 22 iulie, a fost stabilit programul sezonului regular al Ligii 2, ediția 2026-2027. Conform tragerii la sorți, FC Bacău va începe campionatul pe teren propriu. În prima etapă programată sâmbătă, 1 august, „alb-roșii” vor întâlni la propria bază de la Ruși Ciutea pe CSL Ștefăneștii de Jos, echipă nou promovată în eșalonul secund.

Sezonul regular va debuta, așadar, weekendul viitor, pe 1 august și se va încheia pe 13 martie, cu o pauză de iarnă cuprinsă între runda 17, programată pe 12 decembrie și cea cu numărul 18, ce se va derula pe 20 februarie 2027. În sezonul regular, FC Bacău va disputa 11 meciuri în fața propriilor suporteri: în ordine cu CSL Ștefăneștii de Jos, Steaua București, CSM Slatina, CSC Dumbrăvița, Cetatea Suceava, Gloria Bistrița, Metaloglobus București, CS Dinamo București, Chindia Târgoviște, Unirea Slobozia și ASA Târgu-Mureș.

Băcăuanii au parte de numai zece jocuri externe în această primă fază a campionatului. Din păcate, ei nu sunt scutiți de deplasări istovitoare precum cele de la Râmnicu-Vîlcea, Timișoara, Oradea și Reșița. În fine, să reamintim că după încheierea sezonului regular, primele șase clasate vor merge în play-off, în timp ce restul grupărilor vor fi împărțite în două serii de play-out.

La finalul play-off-ului, care se va desfășura tur-retur, de-a lungul a zece etape, primele două clasate vor promova direct în Superlia, iar echipele de locul al treilea și al patrulea vor susține un baraj cu ocupantele locului 8, respectiv 7 din Superliga.

În ceea ce privește play-out-ul Ligii 2, care va avea șapte runde pentru fiecare din cele două serii, echipele de pe locurile 7 și 8 din fiecare serie vor retrograda direct, iar formațiile clasate pe locul 6 în cele două serii se vor duela în dublă manșă pentru menținerea în eșalonul secund.

Programul FC Bacău în sezonul regular

Etapa 1/ 1 august 2026 : cu CSL Ștefăneștii de Jos, acasă.

Etapa 2/ 8 august : cu SC Popești Leordeni, în deplasare.

Etapa 3/ 15 august: cu Steaua București, acasă.

Etapa 4/ 22 august : cu CSM Râmnicu-Vîlcea, în deplasare.

Etapa 5/ 29 august : cu CSM Slatina, acasă.

Etapa 6/ 5 septembrie : cu CSC Dumbrăvița, acasă.

Etapa 7/ 12 septembrie : cu ACSM Reșița, în deplasare.

Etapa 8/ 19 septembrie : cu Cetatea Suceava, acasă.

Etapa 9/ 10 octombrie : cu FC Bihor Oradea, în deplasare.

Etapa 10/ 17 octombrie : cu CS Gloria Bistrița, acasă.

Etapa 11/ 24 octombrie : cu Știința Poli Timișoara, în deplasare.

Etapa 12/ 31 octombrie : cu Metaloglobus București, acasă.

Etapa 13/ 7 noiembrie : cu CS Afumați, în deplasare.

Etapa 14/ 21 noiembrie : cu CS Dinamo București, acasă.

Etapa 15/ 28 noiembrie : cu Metalul Buzău, în deplasare.

Etapa 16/ 5 decembrie : cu Chindia Târgoviște, acasă.

Etapa 17/ 12 decembrie : cu CSC Șelimbăr, în deplasare.

Etapa 18/ 20 februarie 2027 : cu Unirea Slobozia, acasă.

Etapa 19/ 27 februarie : cu Concordia Chiajna, în deplasare.

Etapa 20/ 6 martie : cu ASA Târgu-Mureș, acasă.