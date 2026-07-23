Florina Ciuchi Heßburg aduce „Drumul unei luptătoare” acasă, la Bacău

Un dialog cald și profesionist despre handbalul de elită de la CSS și Știința Bacău, rigorile din Germania, neuroștiințe și arta de a o lua de la capăt atunci când viața te pune la încercare.

Unele visuri nu aleg calea ușoară, ci aleg să lupte. Aceasta este premisa profundă de la care pornește volumul „Drumul unei luptătoare” (Bookforge), o autobiografie sinceră și tulburătoare semnată de fosta sportivă de performanță Florina Ciuchi Heßburg. Pentru iubitorii handbalului băcăuan, extrema de top care făcea spectacol în anii ’90 pentru CSS Bacău și Știința Bacău, dar și în lotul național de tineret al României, revine în atenția publicului, de această dată pe terenul literar.

Astăzi, 23 iulie 2026, de la ora 17:00, comunitatea este invitată la evenimentul oficial de lansare, găzduit de Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău. Dincolo de amintirile legate de tricoul cu numărul 15 purtat la clubul german SV Germania Fritzlar, cartea este o poveste despre familie, identitate și speranță.

Astăzi, Florina Ciuchi Heßburg este un profesionist complex în Germania, activând ca profesoară de educație fizică și sport, pedagog specializat în educație specială, coach în managementul stresului, specialist în antrenamentul cognitiv-motric Life Kinetic și interpret independent de limbă română și germană.

DE VORBĂ CU FLORINA CIUCHI HEßBURG DESPRE BĂTĂLIILE DIN TEREN ȘI DIN AFARA LUI

– Florina, fanii sportului local își amintesc cu nostalgie de perioada în care făceai spectacol pe semicercul de la CSS sau Știința Bacău. Afișul oficial ne dă întâlnire astăzi, 23 iulie, la Centrul „George Apostu”. Ce simți când îți aduci povestea de viață exact în locul unde ai învățat abecedarul handbalului?

– Am niște emoții de nedescris și o bucurie uriașă în suflet! Bacăul este locul unde am crescut, unde am învățat ce înseamnă disciplina și unde am legat primele prietenii pe teren. Să lansez „Drumul unei luptătoare” aici reprezintă o întoarcere la rădăcini. Nu vin doar să prezint o carte de 368 de pagini, ci vin să le mulțumesc oamenilor care m-au susținut când eram o copilă cu visuri mari. Vă aștept astăzi, de la ora 17:00, să stăm de vorbă ca o mare echipă!

– Pe coperta volumului ești surprinsă într-un salt superb, în plină aruncare, purtând numărul 15. Ce a însemnat acest număr pentru tine din momentul plecării din țară și până la meciurile din campionatul Germaniei?

– Numărul 15 a fost constanta mea, ancora mea de siguranță. Când am făcut pasul către handbalul german, la SV Germania Fritzlar, am plecat într-un mediu caracterizat de o rigurozitate tactică extremă și am descoperit o altă abordare a jocului. Postul de extremă, la CSS și Știința Bacău, cerea viteză, dar mai ales claritate mentală în unghiuri foarte strânse. Purtând numărul 15 și evoluând pe postul de inter, am simțit mereu datoria profesională de a menține standardele ridicate de acasă și de a demonstra valoarea școlii de handbal băcăuane în fiecare meci, indiferent de presiunea din tribune.

– Pe coperta din spate scrie că volumul este „o mărturie vie că, uneori, cele mai grele bătălii ne descoperă adevărata putere”. Privind prezentarea ta profesională actuală, vedem o reconversie impresionantă: ești pedagog specializat în educație specială și coach în managementul stresului. Cum s-au transformat bătăliile din sport în aceste noi roluri?

– Când te retragi dintr-o carieră sportivă, simți că ți se ia o parte din identitate. Este o perioadă plină de incertitudini. Însă, așa cum scrie și în carte, am învățat să transform căderile în noi începuturi. Când ai trecut prin accidentări severe și ai strâns din dinți pentru a reveni pe teren, capeți o rezistență psihică aparte. Am ales să folosesc această forță pentru a-i ajuta pe ceilalți. Munca mea de pedagog specializat și de coach în managementul stresului se bazează pe empatia și reziliența cultivate pe teren: îi învăț pe oameni cum să își găsească echilibrul atunci când viața îi pune la încercare.

– Ești și coach școlar specializat în Life Kinetic – un antrenament cognitiv și motric foarte popular în Germania. Cum funcționează acesta și ce legătură are cu parcursul tău?

– Life Kinetic este o metodă fascinantă care combină mișcarea fizică neobișnuită cu sarcini de logică și atenție, forțând creierul să creeze noi conexiuni neuronale. În handbal, adaptarea vizuală și decizia luată într-o fracțiune de secundă fac diferența. În activitatea mea de coach, folosesc acest antrenament pentru a-i ajuta pe copii și pe adulți să își gestioneze frica de eșec, să își sporească puterea de concentrare și să depășească blocajele de zi cu zi. Corpul și mintea trebuie să funcționeze ca o echipă perfectă.

– Activezi pe plan internațional în foarte multe domenii, inclusiv ca interpret independent de limbile română și germană, însă coperta cărții plasează familia în centrul echilibrului tău. Cum reușești să fii și un profesionist desăvârșit, dar și prezentă acasă, alături de familie?

– Cu o planificare bună și, cel mai important, cu mult suflet! Activitatea de interpret independent cere o capacitate uriașă de concentrare și de distribuire a atenției, la fel ca un meci strâns de handbal. Însă, oricâte certificări profesionale aș obține, familia este cea care îmi oferă stabilitate. Am vrut ca această autobiografie să fie scrisă cu sensibilitate și autenticitate tocmai pentru a arăta realitatea din culise: o femeie poate fi puternică și împlinită pe toate planurile dacă are alături o „echipă” de familie unită.

– Mesajul tău final pentru cititori este profund: „Inspiră-te din drumul ei. Continuă-ți propriul drum”. Cu ce ai vrea să rămână în minte publicul din Bacău care va veni astăzi la lansare?

– Vreau ca fiecare om care deschide această carte să știe că nu este singur în momentele dificile. Dacă treci printr-o cumpănă profesională, dacă te lupți cu o problemă de sănătate sau simți că ai pierdut un tren, amintește-ți că visurile care merită aleg să lupte! Vă aștept cu drag astăzi, de la ora 17:00, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, să ne strângem mâna, să ne încărcăm cu energie bună și să ne continuăm fiecare drumul cu mai mult curaj.