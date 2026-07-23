„Dedeman & Simba Trophy” -25 de ediții; primele 25

Pornit la drum sub titulatura „Trofeul Municipiului Bacău”, turneul ITF ce a ajuns la premii de 30.000 dolari plus ospitalitate este un reper al longevității și al excelenței în tenis

Așa a început totul

Povestea „Dedeman & Simba Trophy” merge mai departe. An după an. De peste 25 de ani. Și asta pentru că, deși bifează în această săptămână ediția cu numărul 25, turneul internațional de tenis al Bacăului a pornit la drum acum mai bine de un sfert de veac. În fapt, primele rânduri ale poveștii au fost așternute pe hârtie la finalul anilor 90. Atunci când administrația Dumitru Sechelariu a decis să finanțeze un turneu ITF. Mai întâi, „Trofeul Municipiului Bacău”, așa cum era titulatura inițială, a avut premii în valoare de 10.000 de dolari. Ulterior, potul a crescut. S-a ajuns la 15.000. Apoi la 20.000. A venit și ospitalitatea, punct de atracție important în condițiile în care tenismeni din toate colțurile lumii veniți să joace pe terenurile bazei SCM Bacău aveau asigurată atât cazarea, cât și masa. Înainte de pandemia de COVID-19, „Trofeul Municipiului Bacău” ajunsese la 25.000 de dolari plus ospitalitate. Și apropo de pandemie, aceasta reprezintă un punct de răscruce în povestea noastră. În povestea turneului internațional de tenis găzduit de Bacău. Pandemia a făcut ca ediția din 2020 să nu se țină. OK, nu era primul an în care competiția ieșea- temporar- din calendarul ITF. Dar risca să fie anul care punea definitiv cruce întrecerii. Motivul? Lipsa de fonduri din partea municipalității. Și, așa cum o știm prea bine, odată rupt fiul poveștii, rupt rămâne. Doar dacă nu-l înnozi rapid. Și neapărat din locul în care s-a produs ruptura!

Și așa a continuat

Din fericire, povestea a mers mai departe. Firește, odată cu turneul, ale cărui costuri au fost preluate integral de cei doi sponsori care au dat în continuare numele competiției: Compania Dedeman și Simba Invest. Cristinel Lungu, reprezentantul Simba Invest și un adevărat împătimit al tenisului ca jucător, ca spectator și ca sponsor (el a acoperit de la bun început cheltuielile legate de ospitalitate, asta ca să nu mai amintim că de ani buni finanțează și un alt turneu internațional, cel de veterani, „Trofeul Simba Invest”), și-a spus că ar fi mare păcat ca firul să rămână rupt. În acest sens a purtat o discuție cu omul numărul 1 al Companiei Dedeman, Dragoș Pavăl. Nu a fost deloc greu să-l convingă. În fapt, Compania Dedeman s-a dovedit deseori casă bună pentru „Trofeul Municipiului Bacău” (iar „casă bună” nu e doar o figură de stil), punând la dispoziție sala de tenis de pe Arcadie Șeptilici atunci când vremea rea a dat peste cap programul competiției găzduite de terenurile SCM Bacău. Competiția și-a schimbat denumirea, „Dedeman & Simba Trophy”, păstrând astfel Bacăul pe harta mondială a tenisului. Și ridicând valoarea premiilor: 30.000 dolari plus ospitalitate. Maximum posibil la acest gen de turnee. De altfel, cine consultă calendarul turneelor ITF poate observa lesne că în afară de „Dedeman & Simba Trophy” un singur alt turneu de profil din luna iulie, și anume cel de la Kassel, din Germania, mai oferă ospitalitate pe lângă cei 30.000 dolari. Și vorbim de aproape 80 de turnee ITF: din Japonia în Statele Unite, din Argentina în China, din Africa de Sud în Australia, din Spania în Franța, iar lista poate continua.

O privire îndărăt…

Așa cum continuă și povestea noastră. Povestea „Dedeman & Simba Trophy”. Dar până la a ajunge la ediția de anul acesta, ediția cu numărul 25, să mai aruncăm o privire îndărăt. Avem la ce! De exemplu, știați că la turneul băcăuan a participat- acum mulți ani, ce-i drept- Harri Heliovaara, câștigătorul probei de dublu din 2026 atât la Roland Garros cât și la Wimbledon? Sigur că nu știați. Dar puteți sta liniștiți, că sunteți într-o companie bună; până și jurnaliștii ce urmăresc an de an „Dedeman & Simba Trophy” l-au „uitat” pe „băcăuanul” Heliovaara. Noroc cu Carina, care mănâncă tenis pe pâine și fără pâine; cu o minuțiozitate de arheolog, ea a „săpat” adânc prin arhive pentru a recupera urmele lăsate de finlandez la turneul de pe baza SCM Bacău. Așadar, Heliovaara. Și, alături de el, multe alte nume importante. Cum ar fi cel al lui Marius Copil, câștigătorul de acum trei ediții al turneului nostru. Mai exact, câștigătorul aclamat de publicul băcăuan, care în acea zi toridă de la finalul lui iulie 2023, a înfruntat căldura infernală doar pentru a-l vedea pe Copil jucând și câștigând în fața argentinianului Hernan Casanova, dovadă și bannerul pe care scria „Când Marius Copil joacă tenis, copilul din noi se bucură”. Sau argentinianul Casanova, că tot l-am amintit. Casanova, cel care putea deveni singurul tenismen câștigător al „Dedeman & Simba Trophy” și la simplu și la dublu în aceeași ediție. Ori francezul Jules Okala, unicul participant la competiția băcăuană care a ridicat doi ani la rând trofeul deasupra capului: în 2018 și 2019. Și puștii de 19 ani Elias Ymer și Carlo Alberto Caniato. Ymer s-a impus aici în 2013, Caniato în 2025.

Și una înainte

Mergem și mai departe. Ajungând, în sfârșit, în 2026. La ediția cu numărul 25. O ediție care-l are drept favorit principal pe Radu Mihai Papoe. Adică pe semifinalistul de anul trecut de la simplu. Al doilea favorit e tot român: Sebastian Gima. De altfel, anul acesta, tabloul principal de la simplu a abundat de jucători români. Iar aici îi putem include și pe cei care reprezintă alte țări. Precum favoritul 3, Dragoș Nicolae Mădăraș -veche cunoștiință a turneului băcăuan- care joacă pentru Suedia. Sau adversarul său din primul tur, Yannick Theodor Alexandrescu- aflat în premieră la „Dedeman & Simba Trophy”- ce a ales Franța. Ori precum irlandezul de origine română, David Gabor, învins în primul tur al calificărilor de singurul reprezentant al SCM Bacău în competiție, Tudor George Petroiu. La doar 16 ani pe care i-a împlinit chiar vara aceasta, Tudor Petroiu și-a trecut astfel în cont o victorie de palmares. Și de moral. „O victorie importantă”, a recunoscut băcăuanul, care cu siguranță că va lega și alte succese în viitor la „Dedeman & Simba Trophy”. „Iar alături de Tudor, în viitor vom putea conta și pe ați jucători care vin puternic din urmă precum Simon Andrei și Carol Darie Avorniciței”, a punctat directorul turneului, antrenorul Mihai Ciuntea. Privirea se duce, prin urmare, înainte. Dar până la a vedea ce va fi în viitor cu Tudor, Simo sau Carlitos, așteptăm deznodământul „sferturilor” și al semifinalelor de anul acesta. Pentru a ști între cine se va da duelul final care va avea loc duminică, 26 iulie, de la ora 11.00, pe terenul 1 al bazei SCM Bacău. Un pronostic?

O adevărată emulație

Până la un pronostic, câteva concluzii. Și anul acesta, „Dedeman & Simba Trophy” a atras ca un magnet tenismeni de pretutindeni. Din Chile și Argentina, din Statele Unitea ale Americii și China și cam de peste tot din Europa. Unii dintre străini au venit pentru prima dată la Bacău și chiar în România. Printre ei italianul Nicola Coccia, responsabilul cu transmisia live streaming a turneului din Bacău, care a lăudat organizarea („gazde foarte ospitaliere”) și s-a declarat impresionat de faptul că „am putut găsit magazine deschise 24 de ore din 24, ceea ce eu nu am mai văzut decât în Tenerife și Japonia. Având în vedere că am ajuns în Bacău după miezul noții, centrele comerciale deschise non-stop mi-au fost de mare ajutor”. Și, așa cum s-a întâmplat și în trecut, o bună parte din străini au promis că vor reveni la „Dedeman & Simba Trophy”. „Este o adevărată emulație. În condițiile în care Bacăul, din păcate, nu se poate lăuda cu prea multe evenimente de anvergură- și nu doar în plan sportiv- acest turneu are un rol foarte important” a precizat Cristi Lungu. Într-adevăr, „Dedeman & Simba Trophy” este un exemplu de bună practică. Un reper; al longevității și al excelenței în tenis. O sărbătoare. Și, mai presus de toate, o poveste. Iar povestea merge mai departe. Cu următoarele 25 de ediții!

358

e locul în ierarhia mondială pe care-l ocupă favoritul 1, Radu Mihai Papoe, cel mai bine clasat ATP dintre participanții la această ediție a turneului băcăuan

4612 dolari

este suma pe care o va încasa câștigătorul turneului de simplu

1782 dolari

va primi perechea ce-și va adjudeca finala de dublu a „Dedeman & Simba Trophy”