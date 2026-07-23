Clișeul ca politică de stat

Când crizele se suprapun prea repede pentru a fi înțelese, clasa conducătoare nu mai analizează — diagnostichează. Iar diagnosticul e mereu același: pacientul nu suferă, pacientul se comportă urât.

Trăim în suprapunerea mai multor crize simultane — energetică, locativă, a costului vieții, a legitimității instituționale, a războiului la granițele Europei, a inteligenței artificiale care reconfigurează piața muncii. Fiecare dintre ele ar merita ani de analiză serioasă. Niciuna nu o primește. În schimb, primim viteză: o criză este înlocuită de alta înainte ca prima să fie înțeleasă, știrea proastă este acoperită de una și mai proastă, iar atenția publică — epuizată, fragmentată, supraîncărcată — nu mai are nici răbdare, nici instrumentele conceptuale pentru a distinge cauza de simptom. Și exact în acest vid, clișeul prosperă.

Viteza care înlocuiește înțelegerea

Nu a existat niciodată mai mult conținut despre lume și niciodată mai puțin timp pentru a-l procesa. Algoritmul nu recompensează analiza — recompensează reacția. Jurnalismul de calitate a cedat teren nu pentru că cititorii sunt proști, ci pentru că arhitectura atenției a fost redesenată de platforme al căror interes este angajamentul emoțional, nu claritatea cognitivă. Rezultatul: când un fenomen social nou — să zicem, deplasarea spre stânga a tinerei generații în toată lumea occidentală — apare pe radarul clasei politice și mediatice, nu există infrastructura intelectuală pentru a-l înțelege în profunzime. Există doar reflexe. Și reflexele sunt întotdeauna produse ale trecutului, nu ale prezentului. Când nu ai timp să înțelegi revolta, o redenumești. „Marxism spontan”, „boala TikTok”, „narcisism generațional” — etichete care transformă o întrebare politică într-o problemă de igienă mentală.

Diagnosticul în locul analizei

The Economist — publicație cu resurse intelectuale incontestabile, cu acces la cele mai bune minți economice ale timpului — a ales, în fața acestui fenomen, să diagnosticheze în loc să analizeze. Tinerii votează socialist? Nu pentru că ar fi descoperit ceva, ci pentru că sunt bolnavi de ecrane, de TikTok, de nematuritate. Se vor vindeca singuri, dacă li se va explica suficient de bine cât de bine o duc. Este o mișcare intelectuală fascinantă prin lașitatea ei. Dacă nemulțumirea este o boală, nu are nevoie de reformă — are nevoie de tratament. Tratamentul este educația: explică-le oamenilor că sunt mai bogați ca oricând, că piețele funcționează, că progresul este real. Dacă nu te cred, problema este la ei, nu la tine. Se omite, desigur, o nuanță inconfortabilă: că viața este mai bună ca niciodată, în medie, ascunde distribuții extrem de inegale. Germania — cel mai sănătos exemplu european al modelului liberal — a raportat simultan o creștere de 11% a numărului de milionari și un indice al sentimentului consumatorilor la minimul ultimilor doi ani. Cel mai bun moment din istorie depinde radical de cu ce ai intrat în el.

Redenumirea ca instrument politic

Clișeele nu sunt accidentale. Ele sunt funcționale. Să numești dorința de a-ți permite o locuință „lăcomie” sau „eu pe primul loc” nu este o eroare de analiză — este o alegere politică. Deplasează responsabilitatea de la structură la individ. Transformă o problemă sistemică — prețurile locuințelor determinate de speculă financiară, nu de nevoi locative — într-o problemă de caracter. Omul nu este victima unui sistem; omul este nesățios. Același mecanism funcționează în sens invers pentru cei bogați: apetitul unui miliardar pentru optimizarea profitului este numit raționalitate de piață. Dorința unui tânăr de a-și permite o chirie este numită „boală a dorinței”. Lăcomia este o virtute sau un viciu în funcție de cine o practică și cât de mult deține deja. Ceea ce această retorică refuză să vadă este că problema nu este apetitul — este puterea. Oamenii nu cer mai mult în abstract. Cer să controleze ceva concret: prețul chiriei lor, stabilitatea locului de muncă, relevanța diplomei plătite cu ani de muncă. Trăiesc o existență în care toate variabilele esențiale sunt stabilite de altcineva, iar marja lor de acțiune se îngustează an de an. Aceasta nu este lăcomie. Este neputință. Revolta nu se naște din Marx. Se naște din chirie. Din factură. Din contractul de muncă pe perioadă determinată al treilea la rând. Marx vine după, dacă vine — ca vocabular pentru o experiență care există deja.

Cele trei răspunsuri la revoltă

Când clasa politică refuză să reformeze, îi rămân trei instrumente pentru a gestiona nemulțumirea: propaganda, reeducarea și măsurile polițienești. Nu sunt prezentate niciodată ca atare — sunt prezentate ca normalitate democratică. Propaganda înseamnă insistența că lucrurile merg bine, că progresul este real, că alternativele sunt periculoase. Se practică prin control narativ, prin accesul diferențiat la platforme, prin marginalizarea vocilor care descriu altceva decât optimismul oficial. The Economist numește asta „câștigarea argumentului”. Este o formulare revelatoare: nu rezolvarea problemei, ci câștigarea dezbaterii despre ea. Reeducarea înseamnă că nemulțumirea este redefinită ca incompetență. Oamenii nu înțeleg cum funcționează economia. Nu au educație financiară. Nu apreciază complexitatea. Soluția este mai multă comunicare, mai multe infografice, mai multă pedagogie a avantajelor sistemului. Dacă tot nu conving, problema este la receptor. Măsurile polițienești sunt ultima linie. Protestul devine tulburare a ordinii publice. Organizarea devine extremism. Partidele care agregă nemulțumirea sunt descrise ca pericole la adresa democrației — uneori pe drept, când sunt cu adevărat extremiste, uneori abuziv, când deranjează pur și simplu consensul confortabil al centrului.

Pericolul clișeului în vremuri de suprapunere

Problema cu clișeul ca instrument de guvernare nu este doar că este nedrept. Este că e ineficient și periculos. Dacă nemulțumirea reală nu primește un nume legitim și o cale de rezolvare legitimă, ea nu dispare — migrează. Același resentiment difuz, teoretic nedefinit, același sentiment de dominație și neputință care hrănește un tânăr socialist îl hrănește și pe votantul dreptei care consideră migranții o problemă națională. Competiția politică reală nu este între stânga și dreapta în sensul clasic. Este între cel care va reuși primul să numească convingător rana și să descrie o alternativă credibilă. Dacă centrul liberal refuză să o facă — preferând să administreze nemulțumirea în loc să o rezolve — câmpul rămâne liber pentru cine vine cu cel mai simplu, cel mai emoțional și cel mai adesea cel mai periculos răspuns. Criza locuințelor nu se rezolvă explicând că proprietatea privată este un drept fundamental. Dezindustrializarea nu se rezolvă cu cursuri de recalificare. Înlocuirea muncii de către inteligența artificială nu se rezolvă cu optimism tehnologic. Acestea sunt probleme reale care cer răspunsuri reale — nu campanii de comunicare mai bune.

Ce înseamnă să analizezi în loc să diagnostichezi

A analiza înseamnă să accepți că nemulțumirea poate fi legitimă chiar dacă forma pe care o ia este imperfectă. Că oamenii care votează populiști nu sunt neapărat proști sau răi — sunt oameni care au pierdut încrederea că sistemul existent îi va proteja și care aleg cel mai vocal candidat la schimbare disponibil. Înseamnă să întrebi nu „cum combatem socialismul generației Z?” ci „ce anume din experiența concretă a acestei generații produce această orientare politică și ce ar trebui schimbat în politica economică pentru a o adresa?” Sunt întrebări complet diferite, cu implicații complet diferite. Prima întrebare produce strategii de comunicare. A doua produce politici publice. Prima tratează simptomul. A doua caută cauza. Lumea în care trăim în 2026 — cu războaie suprapuse, crize energetice, inflație persistentă, inteligență artificială care reconfigurează piața muncii, neîncredere instituțională la cote istorice — nu este o lume în care strategiile de comunicare mai bune pot înlocui reformele economice reale. Este o lume în care clișeul ca politică publică devine, în sine, un pericol. Nu pentru că oamenii devin mai proști. Ci pentru că devin mai nerăbdători cu cei care îi tratează ca atare.