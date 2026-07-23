Au început lucrările de modernizare a rețelei de apă pe strada Ardealului din Bacău

Compania Regională de Apă (CRAB) a demarat lucrările de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă pe strada Ardealului din municipiul Bacău, investiția având ca scop creșterea siguranței și fiabilității serviciului de distribuție a apei potabile.

Potrivit reprezentanților companiei, proiectul include reabilitarea a 484 de metri de rețea de distribuție a apei, modernizarea a 21 de branșamente și înlocuirea, respectiv montarea a cinci hidranți.

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de aproximativ 45 de zile lucrătoare.

Investiția face parte din contractul încheiat de Compania Regională de Apă Bacău cu societatea SC RECON ȘI DOJE SRL, în valoare de 43.294.762,60 lei, fără TVA, contract care vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă în municipiu.

Reprezentanții CRAB precizează că lucrările sunt necesare pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne și fiabile, capabile să răspundă cerințelor actuale și viitoare ale consumatorilor.

„Prin această investiție urmărim creșterea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea unui debit corespunzător și îmbunătățirea calității serviciilor oferite comunității”, au transmis reprezentanții companiei.

Pe perioada desfășurării lucrărilor, în zona străzii Ardealului pot apărea restricții temporare de circulație și disconfort cauzat de șantier. Compania Regională de Apă le mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și răbdare pe durata intervențiilor.

Modernizarea rețelelor de apă face parte din programul de investiții derulat de CRAB pentru înlocuirea infrastructurii vechi și reducerea pierderilor din sistemul de distribuție, contribuind la creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu apă în municipiul Bacău.