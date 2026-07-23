Harta mortalității în județul Bacău. Comunele în care se înregistrează cele mai multe decese raportate la populație

Anuarul Statistic al județului Bacău arată diferențe semnificative între localități. În timp ce în unele comune rata mortalității depășește 20 de decese la mia de locuitori, în altele indicatorul este de aproape patru ori mai mic.

Județul Bacău înregistrează o rată a mortalității ușor peste media națională, însă diferențele dintre localități sunt considerabile. Potrivit Anuarului Statistic al județului Bacău – ediția 2026, care analizează datele aferente anului 2024, în județ s-au înregistrat 11,5 decese la 1.000 de locuitori, comparativ cu 11,3 la nivel național și 10,4 în Regiunea Nord-Est. Statisticile sunt calculate raportând numărul deceselor la populația cu domiciliul în fiecare localitate, ceea ce permite compararea comunelor și orașelor, indiferent de mărimea acestora.

Vultureni, pe primul loc în județ

Cea mai ridicată rată a mortalității din județul Bacău a fost înregistrată în comuna Vultureni, cu 21,7 decese la mia de locuitori, aproape dublu față de media județeană.

În top urmează:

Magirești – 18,9‰;

Motoșeni – 18,8‰;

Izvoru Berheciului – 18,8‰;

Negri – 17,5‰;

Plopana – 17,2‰.

În toate aceste localități, rata mortalității este cu peste 50% mai mare decât media județului. Unde se înregistrează cele mai puține decese

La polul opus se află comunele:

Lipova – 6,1‰;

Hemeiuș – 7,1‰;

Letea Veche – 7,2‰;

Horgești – 8,1‰;

Măgura – 8,6‰.

Diferența dintre Vultureni și Lipova este impresionantă: 21,7 față de 6,1 decese la mia de locuitori, adică o rată de peste trei ori și jumătate mai mare.

Situația municipiilor și orașelor

În mediul urban, municipiul Bacău are cea mai redusă rată a mortalității dintre marile orașe ale județului, cu 9,4 decese la mia de locuitori.

Celelalte valori sunt:

Târgu Ocna – 12,7‰;

Moinești – 11,7‰;

Buhuși – 11,6‰;

Onești – 10,9‰;

Comănești – 10,9‰;

Slănic Moldova – 10,7‰.

Ce spun, de fapt, aceste cifre

Specialiștii în demografie atrag atenția că rata mortalității nu trebuie interpretată ca un indicator al calității serviciilor medicale sau al condițiilor de viață dintr-o localitate. Acest indicator este influențat în primul rând de structura pe vârste a populației. Comunele cu populație îmbătrânită și cu un număr redus de tineri tind să înregistreze valori mai ridicate, în timp ce localitățile cu populație mai tânără sau aflate în expansiune rezidențială au, de regulă, rate mai mici. Prin urmare, diferențele observate între localități reflectă în mare măsură evoluția demografică și procesul de îmbătrânire a populației, fenomen care afectează întreg județul Bacău.