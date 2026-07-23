Fotbal/ Liga 2: Încă un stranier la FC Bacău: portughezul Tomas Lacerda

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a evoluat ultima oară la Sintrense, în liga a patra din Portugalia

Divizionara secundă FC Bacău a făcut o nouă mutare, asigurându-și serviciile portughezului Tomas Lacerda.

Pe numele său complet Tomas Jesus Baptista Pinheiro de Lacerda, noul venit este un mijlocaș în vârstă de 24 de ani, care în ultimul sezon a evoluat în liga a patra din Portugalia, la SU Sintrense, acolo unde fusese cedat sub formă de împrumut de Alverca B.

Tomas Lacerda este al treilea stranier al FC Bacău după stoperul croatul Marko Juric, care și-a prelungit în această vară contractul cu „alb-roșii” și Carlos Inglada, fundașul central spaniol venit de la ACSM Politehnica Iași.

Reamintim că FC Bacău va începe campionatul Ligii 2 weekendul viitor, pe 1 august, întâlnind pe teren propriu nou promovata CSL Ștefăneștii de Jos.