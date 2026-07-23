Bărbat reținut după ce ar fi amenințat un tânăr cu o sabie și un pistol airsoft. Percheziții în Sascut

Un bărbat de 38 de ani din comuna Sascut a fost reținut de polițiștii băcăuani, fiind cercetat pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce ar fi amenințat un alt bărbat folosind o sabie și un pistol airsoft.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc în seara zilei de 26 iunie, în jurul orei 22:00, în parcul din comuna Sascut. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au fost sesizați prin 112 că un bărbat amenință persoane aflate în zonă.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 38 de ani s-ar fi întâlnit cu un altul, în vârstă de 30 de ani, iar pe fondul unor neînțelegeri mai vechi ar fi provocat un scandal și l-ar fi amenințat cu acte de violență.

La data de 2 iulie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în comuna Sascut, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

În urma descinderilor au fost ridicate o vestă de camuflaj, o pungă cu 250 de bile pentru pistol tip airsoft, o sabie și o teacă pentru sabie, toate considerate mijloace materiale de probă în anchetă.

La solicitarea Deșteptarea, reprezentanții IPJ Bacău au precizat că amenințarea s-ar fi produs cu sabia și cu un pistol airsoft, iar vesta de camuflaj a fost ridicată deoarece era purtată de suspect în momentul incidentului. Poliția a mai transmis că natura exactă a sabiei urmează să fie stabilită în urma unei expertize, motiv pentru care instituția nu se poate pronunța asupra caracteristicilor obiectului până la finalizarea verificărilor.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.