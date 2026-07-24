Chimcomplex: de la investiții record la restructurare — cronologia unei crize energetice

Creșterea explozivă a prețului gazelor și al energiei, reculul industriei europene și absența unor măsuri de sprijin comparabile cu cele adoptate în alte state UE împing Chimcomplex, unul dintre cei mai mari producători din industria chimică românească, într-o restructurare de amploare. După ani în care a investit sute de milioane de lei în modernizare și independență energetică, compania este nevoită să închidă instalații și să concedieze peste 1.200 de angajați, într-un caz care depășește situația unei singure companii și ridică semne de întrebare asupra politicii industriale a României.

În numai trei ani, Chimcomplex a trecut de la o etapă de investiții masive și proiecte de dezvoltare la una dintre cele mai ample restructurări din industria chimică românească din ultimii ani. Din aprilie 2026, compania a anunțat concedierea a cel puțin 1.200 de angajați, măsură despre care estimează că va afecta indirect încă aproximativ 5.500 de persoane din lanțul de furnizori și contractori.

Potrivit companiei, dificultățile au fost generate de combinația dintre creșterea accelerată a costurilor cu energia, concurența importurilor asiatice și reculul industriei chimice europene. Datele financiare și evoluția sectorului indică faptul că problemele Chimcomplex se înscriu într-un context mai larg, care afectează întreaga industrie.

Investiții pentru reducerea costurilor cu energia

În perioada 2023-2024, Chimcomplex a continuat un amplu program investițional, orientat în special către reducerea dependenței energetice.

În 2024, compania a investit 94,3 milioane de lei, inclusiv pentru achiziția societății Logiserv Tank Cleaning, tranzacție evaluată la aproximativ 800.000 de euro.

În același timp au fost demarate proiecte pentru dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de aproape 19 MW, amplasate la Râmnicu Vâlcea și Onești.

Compania a pus în funcțiune cea mai mare instalație de cogenerare construită în România în ultimii 13 ani, precum și o instalație de trigenerare la Râmnicu Vâlcea, proiecte prin care urmărea reducerea consumului energetic și dezvoltarea producției de hidrogen verde.

Tot în această perioadă a fost lansat studiul de fezabilitate pentru un viitor combinat de biochimie, cu componente prevăzute la Iași, București și Buzău.

Din punct de vedere financiar, cifra de afaceri a crescut în 2024 la 1,495 miliarde de lei, cu aproape 7% peste nivelul din anul anterior. Profitul net s-a redus însă la doar 3,5 milioane de lei, față de 15 milioane de lei în 2023, semnalând că presiunea asupra marjelor devenise deja vizibilă.

2025: de la profit modest la pierderi istorice

Anul 2025 a marcat deteriorarea accentuată a rezultatelor financiare.

Compania a raportat:

o pierdere de 27 milioane de lei după primul semestru;

aproape 88 milioane de lei după nouă luni;

179 milioane de lei în rezultatele preliminare ale anului;

peste 214 milioane de lei după închiderea bilanțului.

În același interval, cifra de afaceri a scăzut cu aproximativ 29%, de la aproape 1,5 miliarde la 1,063 miliarde de lei.

Chiar și în aceste condiții, EBITDA a rămas pozitivă, la 62 milioane de lei, ceea ce indică faptul că activitatea operațională a continuat să genereze fluxuri de numerar. Capitalurile proprii s-au redus cu aproximativ 226 milioane de lei, valoare apropiată de pierderea netă înregistrată, fără ca societatea să ajungă într-o situație de supraîndatorare.

Pe fondul deteriorării pieței, conducerea executivă a fost reorganizată de mai multe ori. Steven Hunt, numit director general în 2024, a fost înlocuit în mai 2025 de Cosmin Șoaită, iar din decembrie 2025 conducerea executivă a fost preluată interimar de Ștefan Vuza. Compania a explicat schimbările prin necesitatea coordonării directe a procesului de restructurare și transformare.

Trei cauze principale invocate de companie

În analiza prezentată investitorilor și autorităților, Chimcomplex identifică trei factori care au contribuit la degradarea rezultatelor.

Primul este costul energiei. Potrivit companiei, prețul gazelor naturale a crescut cu 78% în 2024 și cu încă 30% în 2025, iar energia electrică s-a scumpit cu 37% în 2024 și cu încă 15% în anul următor. Cum gazul reprezintă una dintre principalele materii prime utilizate în procesul tehnologic, majorările au avut un impact direct asupra costurilor de producție.

Al doilea factor îl reprezintă concurența importurilor asiatice. Pe segmentul oxo-alcoolilor, compania afirmă că produsele importate la prețuri sub costurile europene au făcut imposibilă reluarea producției. În schimb, pe piața din Brazilia, unde au fost introduse măsuri antidumping, vânzările Chimcomplex au crescut cu 118%, ceea ce compania consideră un argument privind competitivitatea produselor sale în condiții de concurență echitabilă.

Al treilea element este reducerea cererii europene. Industria auto și sectorul construcțiilor, doi dintre principalii consumatori de produse chimice, au înregistrat un recul semnificativ. Potrivit datelor prezentate de companie, între 2022 și 2025, în Europa au fost închise peste 160 de platforme chimice, reprezentând peste 37 de milioane de tone capacitate de producție și aproximativ 200.000 de locuri de muncă directe. Totodată, aproape trei sferturi dintre companiile din industrie au raportat EBITDA negativă.

Prin comparație, Chimcomplex a reușit să mențină EBITDA pozitivă în 2025, deși rezultatul final al exercițiului financiar a rămas puternic negativ.

Restructurarea începută în 2026

În urma analizării mai multor variante de reorganizare, compania a ales scenariul care presupune reducerea capacităților de producție și restructurarea personalului.

Planul include:

oprirea unei instalații energo-intensive din cele șapte existente la Borzești;

închiderea a două instalații din cele unsprezece de pe platforma Râmnicu Vâlcea;

concedierea a cel puțin 1.200 de angajați;

suspendarea unor proiecte finanțate prin PNRR;

extinderea activității de trading pentru compensarea unei părți din veniturile pierdute din producție.

Compania estimează că își poate readuce activitatea operațională pe profit într-un interval de aproximativ un an, însă apreciază că efectele economice asupra comunităților din Onești și Râmnicu Vâlcea se vor resimți pentru cel puțin patru ani.

Diferențe față de alte state europene

Conducerea Chimcomplex susține că, spre deosebire de România, mai multe state europene cu industrie chimică dezvoltată, precum Germania, Franța sau Spania, au introdus scheme de sprijin pentru companiile energo-intensive, prin compensarea costurilor cu energia și cu certificatele de emisii.

În România, pachetul economic adoptat în februarie 2026 nu a inclus astfel de măsuri dedicate industriei chimice. În paralel, compania a deschis o acțiune în instanță împotriva Ministerului Energiei, după ce a primit în decembrie 2024 un ajutor de stat de 30,7 milioane de lei, mai mic decât suma solicitată. Dosarul se află pe rolul Curții de Apel Bacău.

O criză care depășește cazul unei singure companii

Evoluția Chimcomplex ilustrează dificultățile cu care se confruntă întreaga industrie chimică europeană. Deși compania a investit în ultimii ani în cogenerare, trigenerare, energie fotovoltaică și proiecte pentru hidrogen verde, aceste investiții nu au fost suficiente pentru a compensa șocul provocat de explozia costurilor energetice și de scăderea cererii.

În acest context, restructurarea anunțată de companie nu reprezintă doar o decizie internă de management, ci reflectă presiunile care afectează întregul sector chimic european și readuce în discuție politica industrială și energetică a României într-o perioadă în care alte state membre ale Uniunii Europene au ales să susțină în mod direct industriile energo-intensive.