Colegiul „N. V. Karpen”, un an al performanței și al investițiilor în viitor

Interviu cu prof. Remus Cazacu, directorul Colegiului „N. V. Karpen”

Încheierea anului școlar 2025–2026 aduce un nou bilanț pentru Colegiul „N. V. Karpen” din Bacău. Rezultatele la Evaluarea Națională și Bacalaureat, proiectele europene Erasmus+, investițiile în infrastructură și planurile de dezvoltare pentru următorii ani confirmă direcția de modernizare a instituției. Despre realizările ultimelor luni și obiectivele pentru viitor vorbește prof. Remus Cazacu, directorul colegiului.

Reporter: Suntem deja în vacanță. Cum a fost anul școlar recent încheiat?

Remus Cazacu: A fost, fără îndoială, un an școlar de succes, în care munca elevilor și a profesorilor s-a concretizat în rezultate deosebite și în proiecte importante pentru dezvoltarea colegiului.

În primul rând, am avut bucuria de a încheia parcursul primei promoții de gimnaziu a colegiului nostru, elevi care au susținut Evaluarea Națională și au obținut rezultate foarte bune. Clasarea în primele zece unități de învățământ din județ confirmă faptul că proiectul educațional al Colegiului „N. V. Karpen” oferă elevilor un traseu complet, de la gimnaziu până la liceu, la cele mai înalte standarde.

La fel de îmbucurătoare sunt și rezultatele absolvenților de liceu la examenul național de Bacalaureat. Promoția din acest an a înregistrat un procent de promovare de 96,4%, performanță care poziționează Colegiul „N. V. Karpen” în primele cinci licee din județ. Este o confirmare a calității actului educațional și a efortului susținut depus de elevi, profesori și părinți.

Un alt moment important l-a constituit implementarea proiectelor Erasmus+, după obținerea acreditării în domeniul „Educație școlară”. Finanțarea de aproximativ 84.000 de euro ne-a permis organizarea a cinci mobilități internaționale pentru 49 de elevi, participarea a două cadre didactice la cursuri de formare și desfășurarea unei activități de tip job-shadowing pentru un profesor de fizică. Aceste experiențe contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale participanților și consolidează dimensiunea europeană a educației oferite de colegiul nostru.

Ne bucurăm, de asemenea, de rezultatele excelente obținute la olimpiadele și concursurile școlare. Cele șapte premii și mențiuni câștigate la etapele județene, regionale și naționale confirmă valoarea elevilor noștri și dedicarea profesorilor care îi pregătesc.

Tot în acest an am finalizat proiectul finanțat prin PNRR, în urma căruia colegiul beneficiază de două laboratoare SMART-LAB, dotate cu echipamente moderne, în valoare de aproximativ 120.000 de euro. Aceste investiții vor transforma procesul de învățare într-unul mai interactiv, mai atractiv și mai apropiat de cerințele educației moderne.

Privind în ansamblu, consider că a fost un an în care performanța academică, deschiderea internațională și investițiile în infrastructură au evoluat împreună, consolidând poziția Colegiului „N. V. Karpen” ca una dintre instituțiile de referință ale învățământului băcăuan.

– Urmează o perioadă în care, presupun, se va lucra la îmbunătățirea campusului Karpen. Ce obiective aveți?

– Vacanța de vară este perioada în care colegiul se pregătește pentru un nou început. În paralel cu odihna binemeritată a elevilor și profesorilor, echipa administrativă va continua investițiile în infrastructură, astfel încât, din toamnă, elevii să revină într-un campus și mai atractiv și mai funcțional.

Un proiect de suflet este reabilitarea clădirii Muzeului Tehnic PTTR, care adăpostește peste 400 de exponate din domeniile telefoniei, telegrafiei, radioului și poștei. Dorim ca acest patrimoniu tehnic deosebit să fie valorificat într-un spațiu modern, accesibil atât elevilor, cât și comunității.

În același timp, vor fi realizate lucrări de igienizare și pavoazare a tuturor spațiilor de învățământ, pentru a oferi un mediu educațional cât mai primitor.

Un obiectiv important îl reprezintă instalarea unui nou sistem de panouri fotovoltaice, investiție care va contribui la reducerea costurilor cu energia electrică și la creșterea sustenabilității campusului.

Vom continua și dezvoltarea parcului dendrologic al colegiului, prin amenajarea unei piste senzoriale și instalarea unor dispozitive rotative de iluzie optică. Ne dorim ca acest spațiu verde să devină nu doar un loc de relaxare, ci și unul destinat învățării prin experiment și explorare.

Toate aceste investiții reflectă convingerea noastră că educația de calitate are nevoie atât de profesori dedicați și elevi motivați, cât și de un mediu modern, sigur și inspirator.

-Timpul trece repede, iar noul an școlar va bate la ușă în curând. Ce așteptări aveți de la anul școlar 2026–2027?

– Privim cu optimism și încredere spre noul an școlar. Dorim să continuăm procesul de modernizare început în ultimii ani și să răspundem cât mai bine nevoilor elevilor și comunității.

O prioritate va fi extinderea digitalizării procesului educațional. Vom încuraja utilizarea platformelor de e-learning și integrarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială în activitatea didactică, astfel încât tehnologia să devină un instrument eficient pentru învățare, creativitate și dezvoltarea competențelor viitorului.

Un proiect strategic îl reprezintă elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru viitorul Karpen Hub – Centrul de Conexiune Culturală, o investiție care va redefini rolul colegiului în viața comunității.

Noua clădire va găzdui o bibliotecă modernă cu sală multimedia, ludotecă, sală de lectură și depozit de carte, precum și o sală de animație culturală cu o capacitate de 150 de locuri, destinată conferințelor, lansărilor de carte, spectacolelor și activităților culturale.

Ne propunem, totodată, diversificarea ofertei educaționale prin introducerea specializării Științele Naturii la nivel liceal. Considerăm că această nouă direcție răspunde interesului tot mai mare manifestat de elevi și părinți și vine în întâmpinarea cerințelor actuale ale societății și ale pieței muncii.

Suntem convinși că anul școlar 2026–2027 va însemna un nou pas înainte pentru Colegiul „N. V. Karpen”. Vom continua să investim în oameni, în educație și în infrastructură, pentru că performanța se construiește prin viziune, perseverență și colaborare.

Le mulțumesc tuturor elevilor, profesorilor, părinților și partenerilor noștri pentru încrederea și sprijinul acordat și le doresc tuturor o vacanță frumoasă și un nou an școlar plin de împliniri.

-Domnule director, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă felicit pentru rezultatele obținute în anul școlar 2025–2026. Vă doresc ca și anul care urmează să fie cel puțin la fel de rodnic.