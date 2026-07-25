Se pregătește Festivalul Serilor Băcăuane

Municipiul Bacău și Filarmonica „Mihail Jora” vor colabora pentru organizarea în comun a două evenimente culturale de amploare, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu și care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

Parteneriatul vizează organizarea Festivalului Serilor Băcăuane, programat în perioada 28–30 august 2026, precum și a Concertului Simfonic de Crăciun, programat pe 19 decembrie 2026. Conform documentelor, Festivalul Serilor Băcăuane se va desfășura la Teatrul de Vară „Radu Beligan” doar în situația în care condițiile meteorologice nu vor permite organizarea manifestărilor în aer liber, în Piața Tricolorului.

Contribuția Municipiului Bacău în cadrul asocierii constă în punerea gratuită la dispoziția Filarmonicii a sălii de spectacole și a infrastructurii Teatrului de Vară „Radu Beligan”, astfel încât accesul publicului la cele două evenimente să fie gratuit.

Potrivit contractului de asociere, Filarmonica „Mihail Jora” va avea calitatea de organizator și va asigura toate aspectele tehnice și logistice ale evenimentelor, inclusiv personalul autorizat pentru operarea instalațiilor de sunet și lumini, măsurile de securitate la incendiu, paza, ordinea publică și respectarea normelor de siguranță. Instituția va avea, de asemenea, obligația de a promova Municipiul Bacău ca partener și de a prezenta, în termen de 30 de zile de la desfășurarea fiecărui eveniment, un raport de activitate privind rezultatele asocierii.

Inițiatorii proiectului arată că asocierea are la bază solicitarea transmisă de Filarmonica „Mihail Jora” și urmărește organizarea unor manifestări culturale de interes public, în beneficiul comunității băcăuane. Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Juridică și de Serviciul Relații Publice și Managementul Documentelor apreciază că proiectul respectă prevederile legale și poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local.