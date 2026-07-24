Echipamente medicale de 4,6 milioane de lei, cumpărate pentru fostul Spital Municipal Bacău, vor ajunge la Caracal

Echipamente medicale în valoare de peste 4,6 milioane de lei, achiziționate în urmă cu mai mulți ani pentru fostul Spital Municipal Bacău, ar putea fi transferate gratuit către Spitalul Municipal Caracal. Propunerea apare într-un proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local.

Transferul vizează aparatură medicală rămasă în patrimoniul Municipiului Bacău după ce proiectul fostului Spital Municipal a fost preluat de Consiliul Județean și integrat în planul de dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Bacău. În documentele oficiale se arată că actualul amplasament trebuie eliberat pentru implementarea investiției finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar echipamentele nu mai sunt necesare administrației locale.

Înainte de a fi oferite Spitalului Municipal Caracal, bunurile au fost propuse Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, care a comunicat că nu este interesat de preluarea lor. Ulterior, Spitalul Municipal Caracal a transmis o solicitare oficială pentru o parte dintre echipamente, iar Primăria Bacău propune acum transmiterea lor fără plată, în baza legislației care permite transferul bunurilor funcționale între instituții publice.

Lista cuprinde aparatură de înaltă valoare, printre care un sistem EEG, două unități de electrochirurgie cu pense de sigilare bipolară, două sterilizatoare, 31 de coloane pentru gaze medicale, peste 120 de console pentru distribuția gazelor și prizelor electrice, instalații pentru camere de gardă, sisteme de apel medical și alte echipamente specifice. Valoarea totală a bunurilor este estimată la 4.623.582,12 lei.

Documentele care însoțesc proiectul arată că măsura este justificată atât de necesitatea eliberării spațiilor fostului Spital Municipal, cât și de faptul că echipamentele se află în stare de funcționare și pot fi utilizate de o altă unitate medicală. Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Juridică, Direcția Dezvoltare și Direcția Economică apreciază că proiectul respectă condițiile legale și poate fi supus aprobării Consiliului Local.

Transferul ridică însă și o întrebare privind utilizarea investițiilor realizate pentru fostul Spital Municipal Bacău. După ani în care echipamentele au rămas nefolosite, acestea urmează să deservească un spital din județul Olt, în timp ce proiectul noii unități medicale din Bacău este dezvoltat pe o altă structură administrativă și cu alte investiții.