Consiliul Județean Bacău a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea viitoarei Secții de Dermato-Venerologie a SJU Bacău. Investiție de peste 33,4 milioane de lei

Consiliul Județean Bacău a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică, clădire Secție Oftalmologie și schimbare destinație în Secția Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”, a anunțat președinta instituției, Cristina Breahnă-Pravăț.

Contractul de finanțare a fost semnat în această săptămână împreună cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, instituția care asigură finanțarea nerambursabilă a proiectului.

Potrivit președintei Consiliului Județean Bacău, investiția vizează transformarea actualei clădiri a Secției de Oftalmologie, aflată într-o stare avansată de degradare, într-o secție modernă de Dermato-Venerologie, adaptată standardelor actuale privind siguranța, eficiența energetică și calitatea serviciilor medicale.

Proiectul prevede reabilitarea termică a clădirii, modernizarea instalațiilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, implementarea unui sistem inteligent de management energetic, recompartimentări interioare, refacerea finisajelor, lucrări pentru asigurarea accesibilității și conformarea la cerințele de securitate la incendiu.

Valoarea totală a investiției este de 33.438.875 de lei, din care:

12.679.970 de lei reprezintă cheltuieli eligibile;

reprezintă cheltuieli eligibile; 20.505.305 de lei sunt cheltuieli neeligibile;

sunt cheltuieli neeligibile; 253.600 de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Bacău, echivalentă cu 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Implementarea proiectului este programată în perioada iulie 2026 – decembrie 2029.

„Prin această investiție, Consiliul Județean Bacău continuă modernizarea infrastructurii sanitare, oferind condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț, mulțumind tuturor celor implicați în atragerea finanțării.