Două firme încearcă să oprească proiectul noului stadion din Bacău. Proprietarii vorbesc despre o „expropriere mascată”, Primăria spune că a respectat legea

Două societăți comerciale – International Teniss Sport Management SRL și Artera Blue SRL – au contestat în mod oficial Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat de Consiliul Local pentru zona stadionului. Ambele cer anularea hotărârii și susțin că documentația le afectează grav dreptul de proprietate. De cealaltă parte, Primăria Bacău respinge toate acuzațiile și susține că procedura s-a desfășurat cu respectarea strictă a legislației.

De unde pornește conflictul

Noul stadion urmează să fie construit pe un teren în zona străzii Pictor Theodor Aman. Pentru realizarea investiției a fost aprobat un Plan Urbanistic Zonal care stabilește modul în care poate fi folosit întregul perimetru.

În interiorul acestuia se află însă și proprietăți private.

Două dintre ele aparțin societăților International Teniss Sport Management și Artera Blue, iar proprietarii spun că noua reglementare urbanistică le schimbă complet situația juridică.

În documentația PUZ, terenurile lor sunt încadrate în categoria „P – zonă verde propusă, parcuri, spații verzi, complexe sportive, amenajări pentru sport și agrement”. Pentru firme, această schimbare înseamnă că terenurile își pierd practic valoarea economică și nu mai pot fi dezvoltate așa cum au fost cumpărate.

„Nu ni se ia terenul, dar nu mai putem face nimic cu el”

Argumentul central al celor două contestații este că PUZ-ul produce efecte similare unei exproprieri, fără ca proprietarii să primească despăgubiri.

Cele două societăți susțin că, odată cu transformarea terenurilor în zonă verde, nu vor mai putea construi, investi sau valorifica proprietățile. În opinia lor, valoarea comercială a terenurilor scade drastic, iar posibilitatea de a le vinde devine aproape inexistentă.

Mai mult, contestatarii spun că administrația locală nu oferă niciun termen concret privind exproprierile și nici garanția că stadionul va fi construit efectiv. În aceste condiții, proprietarii afirmă că ar putea rămâne ani de zile cu terenuri blocate urbanistic, fără să fie despăgubiți.

Contestatarii spun că nu au fost consultați

Un alt punct comun al celor două plângeri îl reprezintă procedura de consultare publică.

Firmele susțin că nu au fost informate corespunzător despre elaborarea PUZ-ului și că nu au avut posibilitatea reală de a participa la procesul decizional.

Ele invocă încălcarea Legii 350/2001 privind urbanismul, precum și a regulamentelor care obligă administrația să informeze proprietarii direct afectați de modificările urbanistice. În opinia lor, raportul consultării publice nu reflectă în mod corect situația proprietarilor afectați.

Cazul Artera Blue: acuzația privind proprietarul „neidentificat”

În plângerea formulată de Artera Blue apare și o acuzație suplimentară.

Societatea afirmă că în documentația care a stat la baza aprobării PUZ-ului terenul său ar fi fost prezentat ca având „proprietar neidentificat”, deși administrația locală cunoștea identitatea proprietarului.

Potrivit firmei, această situație ar fi indus în eroare Consiliul Local în momentul adoptării hotărârii.

Primăria: „Toți proprietarii au fost informați”

Răspunsul administrației locale este categoric.

În documentele care vor fi supuse votului Consiliului Local, Direcția Juridică susține că toate procedurile prevăzute de lege au fost respectate.

Potrivit Primăriei, încă din martie 2023 au fost publicate anunțurile privind elaborarea PUZ-ului, proprietarii din zonă au fost notificați prin poștă cu confirmare de primire, iar ulterior au fost invitați și la dezbaterile publice organizate pentru această investiție.

Mai mult, municipalitatea arată că ambele societăți au transmis observații scrise asupra documentației, acestea fiind înregistrate și analizate în cadrul procedurii de consultare. Dezbaterile au fost anunțate atât pe site-ul instituției, cât și în cotidianul Deșteptarea, iar toate documentele sunt incluse în Raportul informării și consultării publicului.

„PUZ-ul nu expropriază pe nimeni”

Un alt argument invocat de Primărie este că proprietarii confundă rolul unui Plan Urbanistic Zonal cu procedura de expropriere.

Municipalitatea arată că PUZ-ul stabilește doar regulile de dezvoltare urbanistică ale unei zone și nu transferă dreptul de proprietate și nici nu stabilește despăgubiri.

Exproprierea, susține administrația, va reprezenta o etapă ulterioară și va putea începe abia după aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației necesare exproprierilor.

Totuși, Primăria recunoaște că în acest moment nu poate spune când vor începe efectiv exproprierile, deoarece calendarul depinde de obținerea tuturor avizelor necesare și de aprobarea etapelor tehnice ale proiectului.

Clarificarea privind terenul Artera Blue

În privința acuzației referitoare la „proprietarul neidentificat”, administrația locală susține că este vorba despre o interpretare greșită.

Direcția Juridică explică faptul că terenul Artera Blue este identificat în mod expres prin numărul cadastral în documentația PUZ, iar sintagma „teren cu proprietar neidentificat” se referă exclusiv la trei suprafețe foarte mici, fără număr cadastral, care nu au nicio legătură cu proprietatea societății.

Urmează instanța

Consiliul Local este chemat acum să respingă cele două plângeri prealabile și să mandateze Primăria să își reprezinte interesele în instanță prin consilieri juridici sau avocați.

Cel mai probabil însă, disputa este departe de final. Dacă hotărârile vor fi adoptate, conflictul se va muta în contencios administrativ, unde judecătorii vor trebui să răspundă la întrebarea esențială: a respectat administrația toate procedurile legale și este justificată limitarea temporară a drepturilor unor proprietari privați în vederea realizării unei investiții publice de interes major?

De răspunsul instanței va depinde nu doar soarta celor două litigii, ci și ritmul în care unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din Bacău va putea merge mai departe.