Thermoenergy va opri furnizarea apei calde în Bacău timp de o săptămână, pentru lucrări la noua unitate de comprimare a gazelor

Thermoenergy Group S.A. Bacău a anunțat că va sista furnizarea apei calde de consum pentru toți consumatorii racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET), în perioada 2 august – 8 august 2026.

Potrivit unui comunicat al societății, întreruperea este necesară pentru executarea lucrărilor de cuplare la conducta de gaz de medie presiune aferentă investiției „Unitate de comprimare gaze TG3”, proiect investițional implementat de Thermoenergy Group S.A. Bacău.

Pe durata intervenției, toți utilizatorii conectați la sistemul centralizat de termoficare vor rămâne fără apă caldă menajeră.

Reprezentanții companiei precizează că măsura este temporară și își cer scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Reluarea furnizării apei calde este programată pentru 9 august 2026, după finalizarea lucrărilor, în condițiile în care acestea se vor desfășura conform graficului stabilit.