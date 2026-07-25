O nouă teză de doctorat susținută la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Ingineria Mediului

Școala de Studii Doctorale din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în data de 22 iulie 2026, în Aula instituției, susținerea publică a tezei de doctorat intitulată „Studii și cercetări privind cantitatea și calitatea apelor subterane din bazinul hidrografic Siret”, elaborată de inginerul Bogdan Petruț-Liviu.

Comisia de doctorat a fost prezidată de prof. univ. dr. habil. Adriana-Luminița Fînaru, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Conducătorul științific al lucrării a fost prof. univ. dr. ing. dr. h.c. Valentin Nedeff, iar din comisie au făcut parte, în calitate de referenți oficiali, prof. univ. dr. ing. Juan Antonio López Ramirez, de la Universitatea din Cadiz (Spania), prof. univ. dr. ing. Ion Giurma, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, și prof. univ. dr. Maricel Agop, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Potrivit reprezentanților universității, tema abordată este de actualitate pentru domeniul Ingineriei mediului, având în vedere importanța monitorizării și gestionării durabile a resurselor de apă subterană.

Cercetarea propune un cadru integrat de evaluare a cantității și calității apelor subterane din bazinul hidrografic Siret, în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE, care promovează o abordare unitară și modernă în managementul resurselor de apă. Studiul utilizează metode avansate de analiză GIS și geostatistică, oferind instrumente utile pentru evaluarea și interpretarea datelor privind resursele de apă subterană.

Lucrarea contribuie astfel la dezvoltarea cercetării în domeniul protecției mediului și al managementului sustenabil al resurselor de apă, într-un context în care schimbările climatice și presiunile asupra resurselor naturale impun soluții bazate pe cercetare științifică și tehnologii moderne.