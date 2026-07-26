SJU Bacău investește aproximativ 7 milioane de lei în modernizarea infrastructurii electrice. Lucrările vizează Pavilionul Pediatrie și Blocul Medico-Chirurgical

Spitalul Județean de Urgență Bacău derulează două investiții strategice în valoare totală de aproximativ 7 milioane de lei, destinate modernizării și extinderii infrastructurii de alimentare cu energie electrică. Proiectele urmăresc creșterea siguranței în funcționarea unor structuri medicale esențiale și pregătirea spitalului pentru dezvoltarea viitoare a serviciilor medicale.

Primul proiect vizează Pavilionul Pediatrie, unde vor fi modernizate și extinse rețelele electrice care deservesc Corpurile A și B, în care funcționează Secția Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Pediatrie și Compartimentul de Recuperare Pediatrică.

Investiția include construirea unui nou punct de transformare de joasă tensiune, înlocuirea transformatoarelor existente, refacerea rețelelor electrice subterane pe trasee de câteva sute de metri și instalarea unui grup electrogen cu o capacitate de 1.000 kVA, care va asigura alimentarea cu energie electrică în cazul unor avarii.

Reprezentanții spitalului precizează că noua infrastructură este dimensionată și pentru alimentarea viitorului Centru de Îngrijiri Paliative și Recuperare Pediatrică, proiect prin care unitatea sanitară își propune extinderea serviciilor dedicate copiilor cu afecțiuni complexe și familiilor acestora.

În paralel, este realizat un nou punct de transformare pentru Blocul Medico-Chirurgical, investiție care va crește siguranța alimentării cu energie electrică a uneia dintre cele mai importante structuri ale spitalului.

Potrivit conducerii SJU Bacău, noua infrastructură energetică este proiectată pentru a susține atât consumurile actuale, cât și dezvoltarea viitoare a unității medicale, inclusiv instalarea unor echipamente imagistice și radiologice de ultimă generație, necesare pentru diagnostic și tratamente moderne.

Pe perioada lucrărilor vor avea loc săpături și intervenții în exteriorul clădirilor, ceea ce poate crea un disconfort temporar pentru pacienți și vizitatori. Zonele de șantier sunt delimitate și semnalizate, iar lucrările se desfășoară cu respectarea normelor de siguranță. La finalizarea proiectelor, suprafețele afectate vor fi refăcute, inclusiv aleile, carosabilul și spațiile verzi.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, a subliniat importanța acestor investiții pentru dezvoltarea serviciilor medicale.

„Într-un spital modern, performanța medicală începe cu o infrastructură sigură și fiabilă. Aceste investiții nu înseamnă doar cabluri, transformatoare sau grupuri electrogene, ci înseamnă siguranța pacienților, continuitatea actului medical și posibilitatea de a integra tehnologii medicale de ultimă generație. Investim astăzi pentru ca mâine copiii și toți pacienții care aleg Spitalul Județean de Urgență Bacău să beneficieze de servicii medicale la cele mai înalte standarde”, a declarat managerul SJU Bacău.