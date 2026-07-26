Bacăul pierde elevi mai repede decât România. În cinci ani, peste 5.300 de copii au dispărut din statisticile școlare

Bacăul continuă să piardă populație școlară într-un ritm mai accelerat decât media națională. Datele din Anuarul Statistic al județului Bacău 2026, publicat de Direcția Județeană de Statistică, arată că între 2019 și 2024 numărul copiilor și elevilor înscriși în învățământul preuniversitar a scăzut cu 5.362 de persoane, de la 93.913 la 88.551, ceea ce reprezintă un declin de 5,7%.

Comparativ, la nivel național, scăderea a fost de doar 2,2%, iar în Regiunea Nord-Est de 5%, ceea ce plasează județul Bacău peste media regională și mult peste ritmul de diminuare înregistrat la nivelul întregii țări.

Aproape 6% din populația școlară, pierdută în cinci ani

În perioada analizată, România a trecut de la 2.982.890 la 2.917.028 copii și elevi în învățământul preuniversitar, în timp ce Regiunea Nord-Est a coborât de la 537.567 la 510.867.

Pentru județul Bacău, evoluția este și mai accentuată:

Zona 2019 2024 Diferență Evoluție România 2.982.890 2.917.028 -65.862 -2,2% Regiunea Nord-Est 537.567 510.867 -26.700 -5,0% Județul Bacău 93.913 88.551 -5.362 -5,7%

Cu alte cuvinte, în doar cinci ani, sistemul de învățământ din județ a pierdut echivalentul a peste 200 de clase cu câte 25 de elevi fiecare.

Cele mai mari scăderi se văd la grădiniță și în învățământul profesional

Analiza pe niveluri de educație arată că diminuarea efectivelor nu este uniformă.

Numărul copiilor înscriși în învățământul preșcolar a scăzut de la 16.305 în 2019 la 15.167 în 2024, ceea ce înseamnă o reducere de 1.138 de copii (-7%).

În învățământul primar și gimnazial, efectivele au coborât de la 52.389 la 49.643 de elevi, rezultând o scădere de 2.746 de copii (-5,2%).

Și învățământul liceal continuă trendul descendent, cu o reducere de la 18.368 la 17.525 de elevi (-843).

Cea mai accentuată scădere procentuală apare însă în învățământul profesional, unde numărul elevilor s-a redus de la 4.097 la 3.470, adică cu 15,3% în numai cinci ani.

Singura categorie aflată pe creștere este învățământul antepreșcolar, unde efectivele au urcat de la 587 la 713 copii. Evoluția poate fi explicată prin extinderea serviciilor de creșă și integrarea unui număr mai mare de copii în sistemul educațional, mai degrabă decât printr-o creștere a natalității.

Un semnal privind evoluția demografică

Datele statistice nu indică direct cauzele reducerii populației școlare, însă tendința este compatibilă cu evoluțiile demografice din ultimii ani, marcate de scăderea natalității și migrația populației tinere.

Scăderea efectivelor începe încă din învățământul preșcolar și se propagă ulterior către ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional, ceea ce sugerează că presiunea asupra rețelei școlare va continua și în anii următori.

În lipsa unei inversări a tendințelor demografice, sistemul educațional din județ va trebui să se adapteze unui număr tot mai mic de elevi, prin reorganizarea rețelei școlare și o planificare atentă a resurselor umane și materiale.

Sursa datelor: Anuarul Statistic al județului Bacău 2026, Direcția Județeană de Statistică Bacău.