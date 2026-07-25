Primăria Onești începe campania de dezinsecție. Tratamentele vor avea loc pe timpul nopții, între 27 iulie și 4 august

Primăria municipiului Onești a anunțat că, în perioada 27 iulie – 4 august 2026, va desfășura o amplă acțiune de dezinsecție pe domeniul public, pentru combaterea țânțarilor, păianjenilor, căpușelor, puricilor și muștelor.

Potrivit unui anunț emis de administrația locală, lucrările vor începe în noaptea de 27 iulie, la ora 23:00, și se vor desfășura zilnic în intervalul 23:00 – 05:00, utilizând produse din grupele III și IV de toxicitate.

Intervențiile vor viza principalele parcuri și spații verzi din municipiu, inclusiv Parcul Municipal Central, parcurile Cașin, George Călinescu, Regina Maria, Nadia Comăneci și Mărășești, Grădina Memorială „Nadia Comăneci”, zona Sălii Polivalente, Parcul Faleza râului Cașin, Baza Sportivă Municipală, precum și numeroase aliniamente și spații verzi de pe bulevardele Oituz, Republicii, Belvedere și Mărășești.

De asemenea, tratamentele vor fi efectuate în cartierele Dallas și Slobozia, în zona Parcului Gării, la Căminul pentru Persoane Vârstnice și în alte spații verzi și incinte publice din municipiu.

Reprezentanții Primăriei Onești precizează că, în cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile, lucrările vor fi reprogramate, iar zonele în care se vor înregistra precipitații vor fi tratate după finalizarea intervențiilor prevăzute în grafic.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de utilajele care efectuează tratamentele în intervalul desfășurării acțiunii și să respecte eventualele măsuri de siguranță dispuse pe durata operațiunilor.