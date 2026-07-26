Cele două eleve din Bacău care au obținut media 10 la Bacalaureat vor primi câte 3.000 de lei din partea Primăriei

Cele două absolvente din municipiul Bacău care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026, vor fi premiate cu câte 3.000 de lei din bugetul local, în urma unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Bacău.

Decizia a fost luată în ședința Consiliului Local din 20 iulie 2026, în cadrul dezbaterii privind acordarea unor premii pentru performanțele deosebite obținute la examenul de Bacalaureat.

Beneficiarele premiilor sunt Anais Pesa-Moza, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău, și Delia-Andreea Nașcu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău, singurele eleve din municipiu care au încheiat examenul cu media maximă.

În cadrul dezbaterilor din Consiliul Local, consilierul PNL Ilie Birzu a propus majorarea premiului de la 1.000 la 2.000 de lei pentru fiecare absolventă cu media 10 la Bacalaureat. Ulterior, un consilier al Partidului Verde a propus ca valoarea premiului să fie stabilită la 3.000 de lei, amendament care a fost aprobat de Consiliul Local.

Prin această măsură, administrația locală își propune să recompenseze performanța școlară și rezultatele excepționale obținute de cele două absolvente la examenul de Bacalaureat.