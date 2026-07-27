100 de amenzi și patru permise reținute în urma unei acțiuni a Poliției Rutiere pe DN 15

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au desfășurat, duminică, 26 iulie, în intervalul orar 13:00–17:00, o amplă acțiune de control pe DN 15, având ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere și combaterea principalelor cauze care duc la producerea acestora.

În cadrul acțiunii, oamenii legii au efectuat aproximativ 50 de testări cu aparatele etilotest și drugtest pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 100 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe, respectiv 48, au fost pentru depășirea regimului legal de viteză. Alte 10 amenzi au fost aplicate pentru neportul centurii de siguranță, una pentru depășire neregulamentară, iar 28 pentru alte abateri de la legislația rutieră.

Totodată, au fost sancționați opt bicicliști, doi utilizatori de trotinete electrice și doi pietoni pentru încălcarea normelor de circulație.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut patru permise de conducere: două pentru depășirea vitezei legale, unul pentru depășire neregulamentară și unul pentru nerespectarea indicațiilor polițistului rutier. De asemenea, a fost retras un certificat de înmatriculare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, pe durata acțiunii nu au fost constatate infracțiuni la regimul circulației și nu s-au înregistrat accidente rutiere.

Pe lângă activitățile de control, polițiștii au desfășurat și o componentă preventivă, distribuind 40 de materiale informative participanților la trafic și reamintind conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație, adaptării vitezei la condițiile de drum și trafic, păstrării distanței de siguranță și manifestării unei atenții sporite pe întreaga durată a deplasărilor.