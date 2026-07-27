Legea prosumatorilor s-a schimbat. Ce drepturi noi apar și până când mai este valabilă compensarea cantitativă

Prosumatorii din România vor beneficia de un cadru legislativ nou, după ce Legea nr. 160/2026, care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale, a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile prevederi, aplicabile începând cu 26 iulie, aduc schimbări importante privind modul în care este valorificată energia produsă din surse regenerabile și extind posibilitățile de compensare a energiei electrice.

Modificările fac parte din strategia României de creștere a ponderii energiei regenerabile până în 2030, în conformitate cu obiectivele asumate prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice.

Compensarea energiei produse la mai multe proprietăți

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea compensării între mai multe locuri de consum. Astfel, un prosumator va putea folosi surplusul de energie produs într-o locație pentru a acoperi consumul de energie din alte imobile pe care le deține.

Facilitatea este disponibilă doar dacă toate locurile de consum sunt alimentate de același furnizor de energie și sunt racordate la rețeaua aceluiași operator de distribuție. De asemenea, producerea energiei electrice nu trebuie să reprezinte activitatea comercială principală a prosumatorului.

Reguli clare pentru instalațiile de până la 200 kW

Noua lege stabilește în mod explicit modul în care funcționează compensarea cantitativă pentru prosumatorii care dețin instalații fotovoltaice sau alte capacități regenerabile cu o putere instalată de cel mult 200 kW.

În fiecare lună, furnizorul va calcula separat energia consumată din rețea și energia livrată în sistem. Energia consumată va fi facturată la prețul energiei active prevăzut în contract, la care se adaugă taxele și tarifele legale, în timp ce energia injectată în rețea va fi decontată la același preț al energiei active, fără aplicarea tarifelor și taxelor.

Compensarea cantitativă are termen limită

Legea introduce și o dată-limită pentru actualul mecanism de compensare cantitativă. Acesta va putea fi utilizat doar până la 31 decembrie 2030.

După această dată, prosumatorii cu instalații de până la 200 kW nu vor mai beneficia de sistemul de tip net metering, urmând să valorifice energia excedentară prin mecanismele de vânzare către furnizor, în funcție de regulile și prețurile aplicabile pe piața angro de energie.

Noi reguli și pentru prosumatorii mai mari

Legea aduce modificări și pentru prosumatorii care dețin instalații cu puteri cuprinse între 200 și 400 kW. La solicitarea acestora, furnizorii de energie vor fi obligați să efectueze regularizarea financiară dintre energia livrată în rețea și cea consumată.

Același drept este acordat și autorităților publice și instituțiilor care au realizat investiții în capacități de producere a energiei regenerabile finanțate integral sau parțial din fonduri publice.

ANRE trebuie să actualizeze metodologia

Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va trebui să modifice metodologia privind comercializarea energiei produse de prosumatori, aprobată prin Ordinul nr. 15/2022.

Actualizarea trebuie realizată până la 24 septembrie 2026, astfel încât noile reguli să poată fi aplicate unitar de către furnizorii de energie.

Noile prevederi se aplică inclusiv contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile aflate deja în derulare la data intrării în vigoare a legii, respectiv 26 iulie 2026.