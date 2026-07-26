Primăria Onești susține că investițiile în echipamente proprii pentru evenimente au redus cheltuielile și au eliminat costurile de închiriere

Primăria Onești a investit în ultimii ani în achiziționarea de echipamente proprii pentru organizarea evenimentelor publice, măsură care, potrivit administrației locale, contribuie la reducerea cheltuielilor pe termen lung și la utilizarea mai eficientă a fondurilor publice.

Conform purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, municipalitatea a achiziționat etapizat o scenă mobilă, un sistem de sonorizare, instalații de lumini, iar recent un ecran LED de mari dimensiuni și fotolii tip beanbag, utilizate la proiecțiile și manifestările organizate în aer liber.

Reprezentanții administrației locale susțin că deținerea acestor echipamente permite organizarea evenimentelor fără costurile repetate generate de închirierea logisticii necesare și conduce la economii pentru bugetul local.

Totodată, Primăria Onești afirmă că, în perioada 2020–2024, au fost achitate anticipat datoriile istorice ale municipiului, în valoare de aproximativ 14 milioane de lei. Potrivit aceleiași surse, în urma acestor plăți, Oneștiul se numără printre puținele municipii din România care nu mai înregistrează datorii.

Administrația locală consideră că investițiile în infrastructura necesară organizării evenimentelor și măsurile de reducere a obligațiilor financiare fac parte din strategia de administrare responsabilă a bugetului și de susținere a dezvoltării pe termen lung a municipiului.