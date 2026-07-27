Doi bărbați, prinși în flagrant în timp ce furau gazolină dintr-o conductă OMV Petrom

Doi bărbați au fost surprinși în flagrant de jandarmii băcăuani în timp ce extrăgeau ilegal gazolină dintr-o conductă de transport aparținând companiei OMV Petrom. Incidentul s-a petrecut ieri dimineață, în jurul orei 9:30, în zona „Parcul Central Geamăna”.

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, echipajul aflat în patrulare i-a surprins pe cei doi acționând asupra tronsonului conductei de transport gaze Geamăna–Albotești. Aceștia desfăcuseră un manometru montat pe conductă și reușiseră să sustragă aproximativ 80 de litri de gazolină, pe care îi încărcau în portbagajul unui autoturism.

Jandarmii au intervenit imediat, oprind activitatea ilegală și recuperând întreaga cantitate de combustibil extrasă.

Pe numele celor doi au fost întocmite acte de constatare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută de art. 229 alin. (3) lit. a din Codul penal.

Bunurile folosite la comiterea faptei, împreună cu cantitatea de gazolină recuperată și cei doi suspecți, au fost predate organelor de urmărire penală, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.