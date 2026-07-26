Onești Motorsport Festival aduce în premieră demonstrații de drift în centrul orașului

Municipiul Onești va găzdui, pe 8 august, o nouă ediție a Onești Motorsport Festival – Memorial Adi Răspopa, eveniment în cadrul căruia publicul va putea urmări, pentru prima dată în oraș, demonstrații de drift susținute de membrii 11ONE Drift Club.

Potrivit organizatorilor, clubul va evolua în fața publicului din Onești cu doi piloți: Ionuț Iscu, înscris la categoria SemiPRO, și Eduard Tănase, care concurează la categoria Street Open.

Participanții la festival vor avea ocazia să vadă și noul design al mașinii pilotate de Ionuț Iscu, pregătit special pentru acest eveniment.

Organizatorii anunță că programul va include demonstrații de drift și alte momente dedicate pasionaților de motorsport, într-un spectacol cu motoare de mare putere și evoluții spectaculoase.

Onești Motorsport Festival – Memorial Adi Răspopa se va desfășura în centrul municipiului Onești, în data de 8 august, fiind dedicat memoriei regretatului pilot de raliuri Adi Răspopa. Evenimentul este deschis publicului și își propune să promoveze sporturile cu motor în rândul comunității locale.