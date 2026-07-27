Tot mai puține căsătorii în județul Bacău. Numărul nunților a scăzut cu peste 25% într-un singur an

Băcăuanii se căsătoresc din ce în ce mai rar și tot mai târziu. Datele din Anuarul Statistic al Județului Bacău – ediția 2026, publicat de Direcția Județeană de Statistică, arată că anul 2024 a adus o scădere accentuată a numărului de căsătorii, continuând tendința observată în ultimii ani.

În județul Bacău au fost înregistrate 3.100 de căsătorii în 2024, față de 3.569 în 2023, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 13% într-un singur an. Comparativ cu 2022, când au fost oficiate 3.927 de căsătorii, scăderea ajunge la peste 21%, iar față de 2019, ultimul an de dinaintea pandemiei, numărul nunților este cu aproape 26% mai mic.

Municipiul Bacău concentrează cele mai multe căsătorii

Din totalul căsătoriilor înregistrate anul trecut, 792 au avut loc în municipiul Bacău. Urmează:

Onești – 169 căsătorii;

căsătorii; Moinești – 101 ;

; Buhuși – 87 ;

; Comănești – 78 ;

; Dărmănești – 68 ;

; Târgu Ocna – 52 ;

; Slănic Moldova – 34.

Și în mediul rural tendința este descendentă. Dacă în 2022 au fost înregistrate 2.013 căsătorii, în 2024 numărul acestora a coborât la 1.719.

Rata nuptialității rămâne sub nivelul de dinaintea pandemiei

Raportat la populație, județul Bacău a înregistrat în 2024 o rată a nuptialității de 4,5 căsătorii la mia de locuitori, în scădere față de 5,2‰ în 2023 și 5,7‰ în 2022.

Valoarea este apropiată de media mediului rural din România și confirmă reducerea interesului pentru căsătorie sau amânarea acestui pas la vârste tot mai înaintate.

Băcăuanii se căsătoresc tot mai târziu

Statisticile arată și o creștere constantă a vârstei la căsătorie.

În 2024, în județul Bacău:

vârsta medie a mirelui a fost de 34,8 ani ;

; vârsta medie a miresei a fost de 31,7 ani.

La prima căsătorie, media este de:

31,9 ani pentru bărbați;

pentru bărbați; 28,2 ani pentru femei.

Diferențele dintre mediul urban și rural rămân vizibile. În orașe, bărbații se căsătoresc pentru prima dată, în medie, la 33,3 ani, iar femeile la 30,1 ani, în timp ce în mediul rural media este de 30,9 ani pentru bărbați și 26,9 ani pentru femei.

Un fenomen cu mai multe explicații

Scăderea numărului căsătoriilor nu este specifică doar județului Bacău, ci face parte dintr-o tendință națională și europeană. Specialiștii pun fenomenul pe seama mai multor factori:

migrația tinerilor către alte județe sau în străinătate;

amânarea întemeierii unei familii până la obținerea unei stabilități financiare;

schimbarea modelelor sociale și creșterea numărului cuplurilor care aleg conviețuirea fără căsătorie;

declinul demografic și reducerea populației aflate la vârsta căsătoriei.

Pentru județul Bacău, cifrele din Anuarul Statistic confirmă că fenomenul este unul de durată. După revenirea temporară din perioada post-pandemică, numărul căsătoriilor a intrat din nou pe o pantă descendentă, iar vârsta la care băcăuanii aleg să se căsătorească continuă să crească.

Top 10 comune cu cea mai mare rată a nuptialității în 2024

(căsătorii la 1.000 de locuitori)

Loc Comună Rata (‰) 1 Sărata 8,5 2 Tamași 7,7 3 Horgești 7,4 4 Huruiești 7,3 5 Găiceana 7,3 6 Răcăciuni 7,0 7 Măgirești 6,8 8 Motoșeni 6,7 9 Oncești 6,6 10 Oituz 6,6

Top 10 comune cu cea mai mică rată a nuptialității în 2024

(căsătorii la 1.000 de locuitori)

Loc Comună Rata (‰) 1 Berești-Bistrița 0,9 2 Izvoru Berheciului 1,9 3 Rosiori 2,1 4 Agăș 2,8 5 Parava 2,4 6 Traian 2,5 7 Colonești 2,6 8 Ungureni 4,0 (există mai multe comune între 2,6 și 4,0; clasamentul poate fi extins dacă dorești egalitățile) 9 Nicolae Bălcescu 4,1 10 Ștefan cel Mare 3,2

Cine conduce clasamentul?

Comuna Sărata are cea mai ridicată rată a nuptialității din județ în 2024, cu 8,5 căsătorii la mia de locuitori, aproape dublu față de media județeană (4,5‰).

La polul opus, comuna Berești-Bistrița înregistrează doar 0,9 căsătorii la mia de locuitori, cel mai redus nivel din județ.

Notă metodologică: Rata nuptialității exprimă numărul de căsătorii raportat la 1.000 de locuitori și nu trebuie confundată cu numărul absolut de căsătorii. O comună mică poate avea o rată ridicată chiar dacă numărul efectiv al căsătoriilor este redus.

Cum se situează județul Bacău față de regiune și de media națională

Bacăul se situează sub media națională , cu 4,5 căsătorii la mia de locuitori , față de 5,3‰ la nivelul României.

, cu , față de la nivelul României. Județul este și sub media Regiunii Nord-Est , care a fost de 5,1‰ în 2024.

, care a fost de în 2024. Față de 2023, rata nuptialității în Bacău a scăzut de la 5,2‰ la 4,5‰ , una dintre cele mai accentuate diminuări din ultimii ani.

la , una dintre cele mai accentuate diminuări din ultimii ani. În 2024, în județ au fost oficiate 3.100 de căsătorii, reprezentând aproximativ 16,5% din totalul căsătoriilor înregistrate în Regiunea Nord-Est și circa 3% din totalul național.

Concluzie: Bacăul rămâne unul dintre județele în care fenomenul căsătoriei este mai puțin frecvent decât media regională și națională, confirmând tendința de amânare a căsătoriei și de reducere a numărului de nunți observată în ultimii ani.