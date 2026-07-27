Elev din Bacău, calificat la a cincea olimpiadă internațională într-un singur an. Alexandru-Ioan Jicu va reprezenta România la Astronomie și Astrofizică

Performanță remarcabilă pentru învățământul băcăuan. Alexandru-Ioan Jicu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, s-a calificat la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA), devenind unul dintre puținii elevi din România care reușesc să obțină, în același an, calificarea la nu mai puțin de cinci olimpiade internaționale.

Calificarea a fost obținută în urma barajului de selecție pentru lotul național al României, iar competiția internațională va avea loc în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2026, la Hanoi, în Vietnam.

Reprezentanții Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” au anunțat rezultatul, subliniind că acesta vine la doar câteva zile după ce Alexandru-Ioan Jicu a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Fizică (IPhO).

În 2026, elevul băcăuan și-a asigurat participarea la cinci competiții internaționale de prestigiu:

Olimpiada Internațională de Fizică (IPhO) – Columbia, unde a obținut medalia de argint;

– Columbia, unde a obținut medalia de argint; Olimpiada Internațională de Științele Pământului (IESO) – Italia;

– Italia; Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) – Vietnam;

– Vietnam; Olimpiada Asiatică de Fizică (APhO) – ediția 2027;

– ediția 2027; Olimpiada Europeană de Fizică (EuPhO) – ediția 2027.

Palmaresul său din acest an este completat de calificarea, împreună cu echipa „Atelierele Tamarei”, la Global Future Space Scholars Meet din China, precum și de rezultatele obținute la competiția internațională NeoScience Olympiad din Statele Unite, unde a câștigat două medalii de aur și locul I absolut atât la Fizică, cât și la Chimie.

Potrivit conducerii colegiului, succesul lui Alexandru-Ioan Jicu este rezultatul unui volum impresionant de muncă și al dorinței de a aprofunda mai multe domenii științifice simultan, de la fizică și astronomie până la chimie, biologie, matematică și științele Pământului.

Școala evidențiază și rolul clubului de astronomie și astrofizică AstroCrew, unde elevul și-a descoperit pasiunea pentru acest domeniu. După ce a fost îndrumat de colegii mai mari, Alexandru-Ioan Jicu a devenit, la rândul său, mentor pentru noile generații de elevi interesați de astronomie și astrofizică.

Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” i-a transmis felicitări pentru noua performanță și i-a urat succes la competiția mondială din Vietnam, apreciind că parcursul său reprezintă o sursă de inspirație pentru întreaga comunitate școlară și pentru tinerii pasionați de știință.