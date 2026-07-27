„Dedeman & Simba Trophy”, cea mai reușită ediție de până acum

Având opt sfert-finaliști din România la simplu, turneul ITF al Bacăului cu premii în valoare de 30 000 dolari plus ospitalitate și-a atins din plin scopul fixat de organizatori. Ediția din acest an, a 25-a, a fost adjudecată într-o manieră entuziasmantă de favoritul 1, Radu Mihai Papoe, care l-a surclasat în finală cu 6-0, 6-0 pe Dragoș Nicolae Cazacu

O ediție reușită? Nu, mai mult. Mult mai mult! Ediția din acest an a „Dedeman & Simba Trophy”, turneul ITF al Bacăului cu premii în valoare de 30.000 de dolari plus ospitalitate, este cea mai reușită din toate cele 25 de până acum. Cel puțin din punctul de vedere organizatorilor.

„Acest turneu a fost gândit pornind de la două considerente majore: să dea vizibilitate și anvergură la nivel internațional Bacăului și să ajute tenismenii români în încercarea lor de a face puncte cât mai aproape de casă, în condiții financiare prielnice”, a declarat Cristi Lungu, reprezentantul Simba Invest, firma care, alături de Compania Dedeman acoperă în întregime costurile turneului de tenis ce aduce, an de an, competitori din toate colțurile lumii pe terenurile bazei SCM Bacău.

Iar ediția din 2026 încheiată duminică, 26 iulie, cu victoria categorică a favoritului 1, Radu Mihai Papoe, și-a atins din plin scopul mai ales în ceea ce-i privește pe tenismenii români.

Astfel, în sferturile de finală ale competiției băcăuane s-au regăsit, în premieră, doar români. Incluzându-l aici și pe talentatul junior Yannick Theodor Alexandrescu (fiul regretatului comentator de Formula 1, Mihai Alexandrescu), care reprezintă Franța. Așadar, în „sferturi”, întrecere de simplu a propus următoarea configurație: Radu Mihai Papoe- Ștefan Adrian Andreescu scor 7-6(9), 6-4, Robert Guna- Yannick Theodor Alexandrescu 6-1, 6-2, Tudor Batin- Radu David Țurcanu 7-5, 7-6(1) și Dragoș Nicolae Cazcu- Matei Florin Breazu 6-2, 5-7, 6-4.

În semifinale am avut meciurile Radu Mihai Papoe- Robert Guna 6-3, 6-3, și Tudor Batin- Dragoș Nicolae Cazacu 4-6, 4-6, pentru ca în finala de duminică, în fața unei tribune pline-ochi (o altă bilă albă a întrecerii), principalul favorit, Radu Mihai Papoe să nu lase nicio șansă posesorului de wild -card Dragoș Nicolae Cazacu, pe care l-a învins cu un sec 6-0, 6-0.

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„O victorie cât se poate de clară și meritată pentru Radu Mihai Papoe”, a subliniat Cristi Lungu, care, la festivitatea de premiere, a ținut să-i transmită câștigătorului, mai în glumă, mai în serios, că anul viitor nu vrea să îl mai vadă la Bacău, ci la Roland Garros.

Cu siguranță că victoria de la „Dedeman & Simba Trophy”, victorie ce i-a adus un cec de 4612 dolari, va consitui un imbold pentru Papoe, locul 358 în ierarhia mondială înainte de participarea de la Bacău. Dacă la simplu, turneul de pe baza SCM Bacău a vorbit… românește, în schimb la întrecerea de dublu, străinii au avut o pondere însemnată.

Victoria finală a revenit cuplului format din ucraineanul Oleksandr Ovcharenko și italianul Riccardo Perin. După ce în semifinale perechea Ovcharenko/Perin a trecut cu 6-2, 6-2 de românii Ștefan Adrian Andreescu și Cheorghe Claudiu Schinteie, în actul final, aceasta s-a impus cu 6-3, 2-6, 10-5 de cuplul nord-american alcătuit din Kaneer Kapasi și Petro Kuzmenok.

„Ne bucurăm că și în acest an «Dedeman & Simba Trophy» a oferit tenis de calitate. Și mai ales că turneul fost unul foarte apreciat atât de tenismenii participanți, cât și de publicul spectator și de sponsori”, a concluzionat directorul turneului, Mihai Ciuntea. Ediția a 25-a a intrat în arhivă. Și nu oricum, ci cu titulatura de „cea mai reușită ediție de până acum”. Urmează 2027. Și ediția a 26-a!