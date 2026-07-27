Senatorul Ionel Floroiu: „PSD susține reformele, dar nu va accepta măsuri în detrimentul oamenilor”

Senatorul PSD de Bacău, Ionel Floroiu, a anunțat că, în cadrul sesiunii extraordinare a Senatului, au fost adoptate mai multe proiecte de lege considerate esențiale atât pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și pentru limitarea efectelor scumpirilor asupra populației.

Potrivit parlamentarului, Senatul a aprobat modificări ale Codului administrativ, măsuri privind recompensarea performanței în cadrul ANAF și al Autorității Vamale Române, precum și alte acte normative necesare pentru accesarea fondurilor europene.

În același timp, senatorii au votat proiectul referitor la reducerea dinamică a accizei la carburanți. Conform acestuia, acciza ar urma să fie redusă inițial cu 10%, cu posibilitatea ajustării ulterioare între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor și a cotației internaționale a petrolului. Totodată, a fost adoptată și amânarea majorării TVA pentru locuințe până la 30 septembrie 2026.

Ionel Floroiu a subliniat că PSD a susținut și deblocarea angajărilor în sistemul sanitar, astfel încât spitalele să poată ocupa posturile vacante în limita bugetelor aprobate.

„Nu putem vorbi despre performanță în sănătate dacă blocăm angajarea medicilor și a asistenților de care depinde viața pacienților”, a declarat senatorul.

Parlamentarul a precizat că social-democrații vor continua să sprijine acordarea primei didactice în valoare de 1.500 de lei și adoptarea unei legi a salarizării care să reflecte importanța muncii profesorilor, medicilor, militarilor și a celorlalți angajați din serviciile publice.

În mesajul său, Ionel Floroiu a reiterat poziția PSD privind direcția reformelor economice și administrative.

„PSD susține reformele și investițiile, dar nu va accepta ca acestea să fie făcute în detrimentul oamenilor. România are nevoie de responsabilitate, echilibru și măsuri care să protejeze nivelul de trai al cetățenilor”, a transmis senatorul băcăuan.