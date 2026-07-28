Spitalul din Buhuși anunță că urgențele și serviciile esențiale vor fi asigurate pe durata protestelor din sănătate

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși anunță că activitatea medicală esențială va continua fără întreruperi pe durata acțiunilor de protest declanșate la nivel național în sistemul sanitar, conducerea unității precizând că a fost activat un plan de măsuri pentru protejarea pacienților și menținerea continuității actului medical.

Potrivit reprezentanților spitalului, în conformitate cu prevederile legale, activitatea va fi asigurată în proporție de cel puțin o treime, cu prioritate pentru urgențele medico-chirurgicale și cazurile grave.

Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) și liniile de gardă vor funcționa permanent, 24 de ore din 24, iar toate urgențele vor fi preluate fără întârzieri. De asemenea, Compartimentul de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) își va desfășura activitatea în regim normal, iar pacienții internați vor beneficia în continuare de tratamentele și îngrijirile medicale necesare.

În ceea ce privește internările programate și consultațiile din Ambulatoriul Integrat, conducerea spitalului avertizează că pot apărea modificări de program. Pacienții ale căror intervenții sau investigații nu reprezintă urgențe sunt sfătuiți să păstreze legătura cu medicul curant, deoarece unele programări ar putea fi replanificate de comun acord.

Totodată, cei care au consultații în Policlinică sunt îndemnați să verifice în prealabil programul cabinetelor, întrucât în intervalele în care se desfășoară protestele pot exista întârzieri. Informații pot fi obținute prin Centrala Spitalului, la numerele de telefon 0234 262 220, 0234 262 221, 0372 274 937 sau 0722 235 365, în zilele lucrătoare, între orele 07:00 și 15:00.

Conducerea unității subliniază că Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși deservește nu doar pacienți din județul Bacău, ci și din județele învecinate, peste o treime dintre persoanele internate provenind din afara județului.

„Înțelegem pe deplin preocupările pacienților și ale familiilor acestora, în special ale celor care parcurg distanțe considerabile pentru a beneficia de serviciile medicale oferite de spitalul nostru. Respectăm dreptul colegilor noștri de a-și exprima revendicările în mod legal, însă responsabilitatea noastră fundamentală rămâne aceea de a asigura îngrijirea persoanelor aflate în suferință. Pacienții din Buhuși, din județul Bacău și din județele învecinate pot avea încredere că toate urgențele și cazurile medicale grave vor beneficia, ca întotdeauna, de asistență medicală promptă și la cele mai înalte standarde de profesionalism”, transmite conducerea spitalului.

Reprezentanții unității medicale dau asigurări că perioada protestelor va fi gestionată cu responsabilitate, astfel încât serviciile medicale esențiale să fie menținute pentru toți pacienții care au nevoie de îngrijiri urgente.