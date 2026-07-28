Dinți ficși pe implanturi în Bacău: când pot fi recomandate soluțiile All-on-4 și All-on-6

Pierderea mai multor dinți sau folosirea unei proteze mobile instabile poate afecta masticația, vorbirea și confortul de zi cu zi. Pentru unii pacienți, o lucrare fixă susținută de implanturi poate reprezenta o alternativă la proteza mobilă, însă alegerea soluției potrivite se face numai după consultație și investigații. La Clinica Denti Service Bacău, tratamentele complexe cu implanturi sunt planificate individual, în funcție de situația clinică, volumul osos disponibil, starea gingiilor, mușcătură și starea generală de

sănătate.



Ce înseamnă All-on-4 și All-on-6 All-on-4 și All-on-6 sunt denumiri folosite pentru soluții de reabilitare completă a unei arcade dentare cu o lucrare fixă susținută de 4, respectiv 6 implanturi. Aceste soluții pot fi luate în considerare pentru pacienții care au pierdut toți sau aproape toți dinții unei arcade, au dinți care nu mai pot fi păstrați ori folosesc o proteză mobilă și își doresc o variantă fixă.

Numărul implanturilor nu se alege doar în funcție de preferința pacientului. Medicul stabilește dacă este indicată o soluție All-on-4, All-on-6 sau o altă variantă, după evaluarea completă a cazului. Primul pas: consultația și investigația CBCT Planificarea începe cu examinarea clinică și cu investigațiile necesare. CBCT-ul 3D oferă informații despre volumul și calitatea osului, poziția structurilor anatomice și zonele în care implanturile ar putea fi inserate în condiții de siguranță. La Clinica Denti Service Bacău, investigația CBCT AXEOS, planificarea și tratamentul se pot realiza în aceeași locație. Această integrare permite corelarea informațiilor imagistice cu situația clinică și cu etapa protetică. Mai multe informații despre implanturi și planificarea tratamentului. Cum se desfășoară tratamentul



Tratamentul poate include mai multe etape:

1. Consultația și evaluarea generală

Medicul discută istoricul medical, examinează cavitatea orală și stabilește investigațiile necesare.

2. Analiza CBCT și planificarea

Se evaluează osul disponibil, poziția implanturilor și tipul lucrării protetice recomandate.

3. Etapa chirurgicală

Implanturile sunt inserate conform planului stabilit. În funcție de caz, pot fi necesare proceduri suplimentare.

4. Etapa protetică

Lucrarea fixă este realizată și adaptată în funcție de situația clinică și de evoluția vindecării. Durata tratamentului diferă de la un pacient la altul. Unele cazuri permit o etapă protetică provizorie mai rapidă, în timp ce altele necesită vindecare și etape suplimentare înaintea lucrării definitive. Care este diferența dintre All-on-4 și All-on-6 Diferența principală este numărul de implanturi care susțin lucrarea fixă. O soluție pe 6 implanturi poate oferi o distribuție diferită a forțelor, dar nu este automat potrivită pentru orice pacient. Anatomia, osul disponibil și planul protetic sunt decisive.

Din acest motiv, nu există o soluție identică pentru toți pacienții. Recomandarea finală aparține medicului, după evaluarea completă. Mai multe informații despre soluțiile cu dinți ficși pe implanturi.:

Costuri orientative La Clinica Denti Service Bacău, tarifele orientative sunt:

– All-on-4: 3.100 euro;

– All-on-6: 3.865 euro. Aceste valori sunt orientative. Costul final se stabilește după consultație, investigații și planul de tratament, deoarece pot exista diferențe legate de extracții, proceduri chirurgicale suplimentare,

tipul lucrării protetice și etapele necesare.

Pentru tratamentele cu o valoare mai mare, pacienții pot solicita finanțare prin TBI, în limita sumei aprobate și conform condițiilor aplicabile. Ce trebuie să știe pacientul înainte de tratament Implanturile nu sunt recomandate automat tuturor pacienților. Starea generală de sănătate, fumatul, igiena orală, afecțiunile parodontale și volumul osos pot influența indicația și prognosticul.

Înainte de începerea tratamentului, pacientul trebuie să primească explicații clare despre etape, durată, alternative, costuri și controalele necesare. Programare la Clinica Denti Service Bacău Clinica Denti Service oferă servicii stomatologice în Bacău din anul 1992. Consultațiile, investigațiile CBCT și tratamentele se pot realiza în aceeași clinică, pe baza unui plan individualizat. Telefon și WhatsApp: 0749 153 874

Adresă: Str. Ștefan cel Mare nr. 34, Bacău, lângă Arena Mall

Program: luni–vineri, 08:00–20:00 Contact și solicitare programare.

