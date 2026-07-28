Grevă generală în sistemul sanitar. Spitalele vor asigura doar urgențele și cazurile grave

Sistemul sanitar din România intră, începând de marți, în grevă generală, după ce Federația Sanitas a decis menținerea protestului, în ciuda reluării dialogului cu autoritățile. Sindicaliștii susțin că revendicările privind salarizarea, deficitul de personal și condițiile de muncă nu au primit încă soluții concrete.

Decizia a fost reconfirmată luni seară de Biroul Executiv al Federației Sanitas, după o întâlnire desfășurată la Palatul Cotroceni, mediată de consilierul prezidențial Radu Burnete, la care au participat și ministrul interimar al Muncii, precum și ministrul interimar al Sănătății.

Dialog la Cotroceni, dar greva rămâne în vigoare

Potrivit Federației Sanitas, în cadrul discuțiilor au fost reluate revendicările care au stat la baza declanșării grevei generale. Sindicaliștii au reclamat lipsa dialogului social din partea Guvernului interimar și au arătat că Ministerul Muncii i-a invitat la negocieri abia după decizia Curții de Apel de suspendare a demersurilor guvernamentale privind proiectul noii legi a salarizării.

Sanitas susține că reprezentantul Administrației Prezidențiale a apreciat revendicările federației drept „corecte, argumentate și necesare pentru ieșirea din criză a sistemului de sănătate”, însă a precizat că decizia finală privind legea salarizării aparține Parlamentului.

În aceste condiții, Federația Sanitas anunță că își va concentra în perioada următoare demersurile asupra dialogului cu partidele parlamentare, în vederea modificării proiectului legislativ.

Negocieri continuă la Ministerul Sănătății

Sindicaliștii au fost invitați marți la Ministerul Sănătății pentru discuții privind revendicările care pot fi soluționate la nivelul ministerului pe durata interimatului guvernamental.

Cu toate acestea, conducerea federației a decis ca greva generală să înceapă conform calendarului stabilit.

„Apreciem demersul Administrației Prezidențiale de a-și exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea și asistența socială. Dialogul va continua cu partidele parlamentare. Până la o nouă decizie în forurile statutare ale federației, programul de grevă rămâne cel stabilit. De aceea, le transmit colegilor noștri că mâine, 28 iulie, începe greva generală în sistemul de sănătate. Știm că presiunile asupra lor vor fi multe, dar suntem hotărâți să spunem, într-o singură voce, că sistemul public de sănătate merită respectul cuvenit!”, a declarat președintele Federației Sanitas, Iulian Pope.

Ce servicii medicale vor fi asigurate

Conform legislației privind conflictele colective de muncă, pe durata grevei generale spitalele sunt obligate să asigure cel puțin o treime din activitatea normală, cu prioritate pentru urgențele medico-chirurgicale și cazurile care pot pune în pericol viața pacienților.

Vor funcționa fără întrerupere Unitățile și Compartimentele de Primiri Urgențe (UPU/CPU), secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), precum și liniile de gardă. Pacienții deja internați vor continua să beneficieze de tratamentele esențiale.

În schimb, consultațiile din ambulatoriu, investigațiile și internările programate pot suferi modificări, în funcție de organizarea fiecărei unități medicale.

Recomandări pentru pacienți

Pacienții care au programări pentru consultații, investigații sau internări elective sunt sfătuiți să contacteze în prealabil spitalul unde urmează să se prezinte, pentru a verifica dacă programarea se menține sau va fi reprogramată.

Urgențele medicale vor fi tratate în regim normal, iar unitățile sanitare au obligația legală de a asigura continuitatea actului medical pentru pacienții aflați în stare critică sau deja internați.