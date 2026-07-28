Primăria Onești lansează licitația pentru modernizarea mai multor străzi din cartierul Slobozia. Investiție de 3,9 milioane de lei

Primăria municipiului Onești a lansat licitația pentru modernizarea mai multor străzi din cartierul Slobozia, un proiect în valoare de 3,9 milioane de lei, finanțat din bugetul local. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Laurențiu Neghină, este cea mai amplă investiție în infrastructura rutieră realizată din fonduri proprii ale municipalității în ultimii 30 de ani.

Proiectul vizează modernizarea, integrală sau parțială, a străzilor Victoriei, Ceahlăului, Vadului, Ecoului, Nucului și 9 Mai, unde, în multe cazuri, nu a existat niciodată carosabil asfaltat.

Lucrările vor include realizarea stratului suport conform normelor tehnice în vigoare și a două straturi de asfalt, precum și amenajarea rigolelor betonate pentru colectarea apelor pluviale și a podețelor de acces către proprietăți.

„Cea mai amplă investiție în infrastructura rutieră realizată în Onești din bugetul local în ultimii 30 de ani a intrat în linie dreaptă. Astăzi a fost lansată licitația pentru modernizarea mai multor străzi din cartierul Slobozia”, a transmis Laurențiu Neghină.

Reprezentantul Primăriei a subliniat că proiectul va aduce, în sfârșit, condiții moderne de circulație pentru o mare parte dintre locuitorii cartierului, în condițiile în care drumurile incluse în investiție nu au beneficiat până acum de asfalt.

Totodată, administrația locală anunță că modernizarea infrastructurii rutiere va reprezenta una dintre principalele priorități ale anului viitor. Potrivit lui Laurențiu Neghină, obiectivul municipalității este continuarea unui program amplu de asfaltare, astfel încât majoritatea străzilor neasfaltate din Onești să fie incluse în lucrări.

„Ne dorim să recuperăm întârzierile acumulate în ultimele decenii și să oferim fiecărui cartier infrastructura pe care o merită”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești.