Primarul Bacăului l-a premiat pe campionul mondial WFC Under 15, Dominick Dulhac: „Ne-a făcut mândri”

Câștigător al centurii mondiale WFC la categoria U15, boxerul băcăuan Dominik Dulhac a fost invitat la Primăria Bacău, unde edilul-șef Lucian Stanciu-Viziteu l-a premiat în cadrul unei întâlniri protocolare – premiul fiind înmânat „din partea întregii comunități băcăuane, pentru o peformanță deosebită la nivel internațional”.

Invitați și tratați cu toată deferența au fost cei din staful lui Dominik, respectiv tatăl său care este și director tehnic, Dragoș (el însuși multiplu campion mondial la nivel Master), managerul Master Boxing Romania – Marius Paraschiv, psihologul Roxana Irina Vâlcu, jurnalistul Marius Fundulea, avocatul Mircea Alexandru Secuiu, un foarte valoros sparring-partner – ploieșteanul Richard Ovidiu Ioasaf Oghinciuc, campion național de Cadeți cat. 90 kg, câștigător al Dracula Open și multiplu campion mondial și balcanic în MMA, kick-box și kempo; nutriționist Mădălina Dulhac, mama campionului mondial și persoana cu „ștampila” obligatorie de obținut de către toți ceilalți, fie ei campioni, directori, manageri etc. etc. – iar dacă a fost o chestiune importantă, se potrivește din nou „cherchez la femme” și să îi credem pe clasici (Alexandre Dumas), ; au lipsit, motivat, antrenorii Valentin Bârgăoanu și Ciprian Tomiță.

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Pe masa din cabinetul primarului, în dreptul lui Domink Dulhac, a tronat centura mondială cucerită în Ungaria, la capătul a trei victorii prin KO, precedate de alte trei victorii prin KO, dintr-un turneu de calificare. Este ceva excepțional, dacă ne gândim că adversarii săi au fost cu un an sau un an și jumătate mai mari și mai experimentați, pregătindu-se tot într-un regim profesionist și fiind mari speranțe ale țărilor lor.

Să facem cunoștință!

El însuși fost pugilist, pe vremea când era elev, deși nu a amintit acest lucru, primarul Bacăului a pus întrebări pertinente și de bun-simț. Iar răspunsurile au fost pe măsură, mai scurte din partea lui Dominik – care are încă trac atunci când simte prin preajmă un microfon și o cameră de filmat, mai lungi și cu explicații complete din partea tatălui său.

Oricum, am aflat cu toții despre munca asiduă și minuțios organizată pe care a depus-o Dominik, despre felul cum a izbutit să depășească tentațiile cronofage din mediul digital la care sunt supuși în aceste vremuri toți membrii stirpei omenești.

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„Când alții petrec ore întregi pe siteurile de socializare, uneori pentru simplă distracție sterilă, Dominik urmărește meciuri de box ale marilor campioni”, a dezvăluit Dulhac Sr., subliniind și cât de repede a putut fiul său să faca tranziția de la fotbal la box.

”Progresele lui Dominik într-un timp atât de scurt au fost datorate dorinței sale de performanță. Asta a implicat un anume program și rutina zilnică potrivită. Dacă ar fi dorit să facă doar sport pentru sine, lucrurile ar fi decurs altfel. Dar el și-a dorit performanță, iar noi l-am sprijinit cu toată experiența noastră, zi de zi, șapte zile din șapte”, a relevat Dragoș Dulhac.

Să nu uităm să facem carte!

Important și foarte apreciat de către Lucian Stanciu-Viziteu a fost faptul că Dominik merge bine și la școală, el fiind elev într-a VII-a la Colegiul „NV Karpen”; într-a V-a, a avut media generală 10! Și va rămâne „Karpen”, deoarece corpul profesoral și colegii l-au sprijinit! ”Iată că se poate face performanță sportivă fără a neglija școala”, a observat primarul Bacăului.

În context, s-a vorbit un pic despre importanța educării boxerilor. Se știe că, de-a lungul timpului, mulți practicanți ai pugilismului (dar nu numai, toate sporturile de luptă fiind în aceeași situație) au fost acaparați de mediile interlope sau, în cel mai fericit caz, doar au cedat pentru cîteva secunde blestemate tentației de a-și scăpa pumnii în afara ringului.

A fost un caz relativ recent, în care a fost implicat un campion național și medaliat european băcăuan de Juniori, așa că problema nu este de domeniul trecutului. În aceste condiții, un tânăr ca Dragoș Dulhac, bun coleg și elev silitor la învățătură, este un exemplu ideal pentru toții copiii și adolescenții, iar povestea sa de succes trebuie să fie cunoscută de toată lumea!

Pe scurt, a fost o premiere demnă de toată apreciere pentru toate părțile, desfășurată într-o atmosferă agreabilă și constructivă.