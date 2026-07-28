Un nou parc eolian va fi construit în județul Bacău. Proiectul de la Gura Văii a obținut o finanțare de 47 de milioane de euro

Un nou parc eolian va fi construit în județul Bacău, în comuna Gura Văii, în apropierea municipiului Onești, după ce compania de proiect a obținut o finanțare de 47 de milioane de euro pentru implementare. Investiția face parte din portofoliul de aproximativ 1.000 MW al Electrocentrale Borzești, companie deținută în cote egale de OMV Petrom și grupul Renovatio.

Potrivit unui comunicat transmis de OMV Petrom, creditul de investiții a fost acordat de Banca Comercială Română și acoperă cel puțin 60% din valoarea totală a proiectului. Parcul eolian de la Gura Văii (CEE Onești) este inclus în pachetul de proiecte eoliene cu o capacitate totală de 300 MW pentru care compania a anunțat recent decizia finală de investiție.

„Obiectivul nostru este să depășim 2,5 GW de capacitate instalată în proiecte de energie din surse regenerabile până în 2030, alături de partenerii noștri. Am dezvoltat un portofoliu diversificat de proiecte solare, eoliene și hidro. Intrăm acum într-o nouă etapă, în care transformăm aceste proiecte în capacități de producție: avem deja 70 MW în operare și 1.500 MW în curs de dezvoltare. Proiectul de la Gura Văii – Onești este un pas important în consolidarea prezenței noastre în producția de energie regenerabilă din România”, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Gaze și Energie.

Proiectul de la Gura Văii are o capacitate instalată de aproximativ 50 MW și a obținut toate avizele necesare pentru demararea lucrărilor. Potrivit dezvoltatorului, producția anuală netă de energie electrică este estimată la circa 110 GWh, cantitate suficientă pentru alimentarea cu energie a zecilor de mii de gospodării.

OMV Petrom a devenit acționar cu 50% în Electrocentrale Borzești în anul 2024, companie care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă însumând aproximativ 1.000 MW, în parteneriat cu grupul Renovatio.