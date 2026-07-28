Bărbat reținut în centrul Bacăului, după ce ar fi amenințat trecătorii cu un cuțit

Momente tensionate, marți, în zona centrală a municipiului Bacău, unde un bărbat a fost imobilizat de polițiști și jandarmi după ce ar fi amenințat cu un cuțit mai mulți trecători.

Incidentul s-a petrecut în apropierea unei zone comerciale și a teraselor de pe pietonal, fiind observat de numeroși martori. Din imaginile surprinse la fața locului, mai multe echipaje de poliție și jandarmerie au intervenit pentru imobilizarea suspectului, care avea asupra sa și o bicicletă, precum și mai multe sacoșe cu bunuri personale.

Bărbatul a fost încătușat, controlat corporal de forțele de ordine, după care a fost condus către autospecială și transportat la sediul poliției pentru audieri. Pe durata intervenției, zona a rămas sub supravegherea oamenilor legii, iar circulația pietonilor nu a fost afectată în mod semnificativ.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, persoana este suspectată că i-ar fi amenințat cu un cuțit pe mai mulți trecători aflați în centrul orașului. Din primele date, nu au fost semnalate persoane rănite.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

COMUNICATUL IPJ BACĂU:

Polițiștii și jandarmii au intervenit la un incident din municipiul Bacău, ca urmare a unei sesizări făcută de o femeie de 36 de ani, prin apel 112.

Din primele verificări s-a stabilit că, astăzi, în jurul orei 12.00, un bărbat de 46 de ani care se deplasa pe bicicletă, sub influența alcoolului, ar fi atins cu bicicleta un minor de 2 ani, însoțit de mama sa în timp ce circulau pe un pasaj pietonal. Minorul nu a suferit leziuni.

Între femeia de 25 de ani, mama minorului și biciclist ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care bărbatul ar fi scos un cuțit.

Echipajele de poliție și jandarmi l-au imobilizat pe bărbat și l-au condus la sediul poliției.

În prezent bărbatul este audiat cu privire la incident.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.