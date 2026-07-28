VIDEO | Progres spectaculos la viaductul de la Cleja, punctul-cheie al Autostrăzii A7. În doar nouă zile, șantierul s-a transformat vizibil

Imaginile aeriene filmate cu drona la un interval de numai nouă zile, între 14 și 23 iulie, surprind un avans semnificativ al lucrărilor la viaductul de la Cleja, cea mai complexă structură de pe tronsonul Adjud – Bacău al Autostrăzii Moldovei A7 și, în același timp, elementul care poate decide respectarea termenului de dare în circulație.

Construcția este considerată punctul critic al întregului sector. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a descris viaductul drept „punctul cel mai fierbinte pe care îl avem cel puțin pe Autostrada Moldovei”, în timp ce fostul secretar de stat Horațiu Cosma a precizat că peste 500 de fierari și dulgheri lucrează zilnic doar la această structură, scrie cineconstruieste.ro.

Viaductul ridică provocări inginerești deosebite. Traseul autostrăzii traversează o zonă mlăștinoasă și lunca râului Cleja, ceea ce a impus realizarea unor fundații adânci, lucrări speciale de consolidare a terenului și construirea unor pile care depășesc 20 de metri înălțime. Înainte de montarea primelor grinzi, constructorul a petrecut luni întregi executând lucrările de fundare pentru structura cu o lungime de peste 1,2 kilometri.

Dificultatea este amplificată de faptul că viaductul supratraversează atât râul Cleja, cât și Magistrala 500 de cale ferată, una dintre cele mai importante și circulate linii feroviare din România. Montarea grinzilor de mari dimensiuni peste calea ferată s-a făcut în condiții speciale, cu restricții de trafic și în strânsă coordonare cu CFR Infrastructură.

În aceeași zonă, constructorul a fost nevoit să aștepte și relocarea unei linii electrice aeriene de 200 kV, operațiune indispensabilă pentru utilizarea macaralelor de mare tonaj necesare ridicării elementelor prefabricate.

Lucrările peste infrastructura feroviară au presupus o sincronizare atentă între echipele UMB și CFR. Recent, CFR Infrastructură Iași a scos temporar de sub tensiune liniile curente I și II dintre Itești și Galbeni pentru montarea unor grinzi de 88 de tone la pasajul de la Filipești, aflat pe același tronson al Autostrăzii A7.

Imaginile recente arată însă că ritmul de execuție s-a accelerat considerabil. Aproape toate pilele viaductului sunt finalizate, pe unul dintre sensurile de circulație au fost montate atât grinzile prefabricate din beton, cât și cele metalice, iar pe aproximativ un sfert din lungimea structurii a fost deja realizată placa de suprabetonare.

Importanța acestui obiectiv depășește cu mult dimensiunea sa tehnică. Finalizarea viaductului este esențială pentru deschiderea circulației pe cei aproximativ 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău până la sfârșitul lunii august, termen care are o miză majoră și din perspectiva absorbției fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În prezent, lotul 2 Adjudul Vechi – Răcăciuni a depășit pragul de 95% stadiu fizic, iar între Adjud și viaductul de la Cleja există deja asfalt continuu. Pe lotul 3, Răcăciuni – Bacău, lucrările se apropie de 80%.

Constructorul UMB menține una dintre cele mai mari mobilizări de pe șantierele de infrastructură din România: aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje lucrează pe tronsonul Adjud – Bacău, iar pe întregul sector al Autostrăzii Moldovei până la Pașcani sunt mobilizați 4.700 de muncitori și 1.000 de utilaje.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, și-a exprimat în repetate rânduri obiectivul ca până la finalul anului șoferii să poată circula pe aproximativ 397 de kilometri de autostradă, de la București până la Pașcani.

Evoluția vizibilă a lucrărilor de la Cleja, surprinsă la doar nouă zile distanță, arată că eforturile constructorului sunt concentrate pe structura care poate face diferența între respectarea calendarului și o eventuală întârziere. În această etapă, fiecare grindă montată, fiecare turnare de beton și fiecare zi favorabilă din punct de vedere al vremii contribuie la atingerea unuia dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră ale României.

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