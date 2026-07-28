Loturile Adjud – Răcăciuni și Răcăciuni – Bacău de pe A7 vor fi deschise simultan în august. Controverse privind amânarea inaugurării sectorului aproape finalizat

Loturile Adjud – Răcăciuni și Răcăciuni – Bacău ale Autostrăzii Moldovei A7 vor fi deschise simultan în luna august, deși tronsonul Adjud – Răcăciuni este aproape finalizat și ar putea fi dat mai devreme în circulație. Decizia CNAIR este contestată de secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma, care susține că șoferii ar fi putut beneficia deja de acest sector, scrie economedia.ro.

Potrivit lui Horațiu Cosma, lucrările pe lotul Adjud – Răcăciuni sunt practic încheiate, însă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere preferă să inaugureze simultan acest tronson cu lotul Răcăciuni – Bacău.

„Pe lotul 2 Adjud – Răcăciuni lucrările sunt cvasi-finalizate. Discuția cu CNAIR a fost în sensul că la capăt este nodul rutier Răcăciuni. Nu ar vrea să deschidă strict acel sector, pentru că nodul dă într-un drum județean, după care se trece peste calea ferată la nivel și urmează o intersecție periculoasă”, a declarat secretarul de stat.

Acesta a criticat argumentația companiei de drumuri, afirmând că existența nodului rutier ar trebui să permită utilizarea în siguranță a sectorului deja construit.

„Întrebarea a fost dacă configurația de deschidere în drumul județean este periculoasă. De ce am mai construit atunci un nod de 50 de milioane de lei? Au ridicat din umeri. Așteaptă până în august pentru deschiderea în tandem a lotului 3 cu lotul 2”, a adăugat Cosma.

Ministerul Transporturilor: obiectivul rămâne respectarea termenului din PNRR

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că prioritatea rămâne finalizarea lucrărilor în termenul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Lucrările erau la jumătatea lunii iulie la 67%, iar înțelegerea este că se fac pași pentru ca ele să fie finalizate în termenul din PNRR”, a afirmat ministrul.

Lotul Adjud – Răcăciuni a depășit 95% execuție

Cele mai recente date prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, arată că lucrările pe lotul Adjud – Răcăciuni au depășit 95% stadiu fizic, în timp ce pe lotul Răcăciuni – Bacău execuția a ajuns la aproximativ 80%.

Pe întregul sector dintre Adjud și Bacău, constructorul UMB menține o mobilizare consistentă, cu mii de muncitori și sute de utilaje pe șantier.

Viaductul de la Cleja, punctul critic al proiectului

Elementul considerat decisiv pentru respectarea termenului din PNRR rămâne viaductul de la Cleja, cu o lungime de 1.215 metri. Aici continuă montarea grinzilor, turnarea betonului și execuția plăcii de suprabetonare.

Horațiu Cosma avertiza încă de acum câteva săptămâni că finalizarea acestui pasaj este esențială pentru încadrarea în termenul-limită de 31 august, până la care loturile finanțate prin PNRR trebuie finalizate pentru ca România să nu piardă fondurile europene alocate Autostrăzii Moldovei A7.

Constructorul UMB și-a asumat respectarea acestui calendar, iar Ministerul Transporturilor a redus perioada de decontare a facturilor pentru a susține ritmul lucrărilor.

Loturile finanțate prin PNRR

Din granturile nerambursabile ale PNRR sunt finanțate cinci loturi ale Autostrăzii Moldovei:

Focșani – Domnești Târg (Lot 1);

Domnești Târg – Răcăciuni (Lot 2);

Răcăciuni – Bacău (Lot 3);

Bacău (Săucești) – Trifești (Lot 1 Bacău – Pașcani);

Trifești – Gherăești (Lot 2 Bacău – Pașcani).

Conform estimărilor actuale ale CNAIR, loturile Răcăciuni – Bacău, Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești ar urma să fie deschise circulației în luna august, în timp ce ultimul tronson al secțiunii Bacău – Pașcani, Mircești – Pașcani, este programat pentru inaugurare în decembrie 2026.