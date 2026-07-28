Fotbal: Aerostar debutează în Cupa României

Miercuri, 29 iulie, de la ora 17.30, la Buhuși, „aviatorii” lui Andrei Întuneric o vor întâlni pe CSM Vaslui, în primul tur al competiției KO

La mijlocul acestei săptămâni se va desfășura primul tur al Cupei României. Iar faza inițială a competiției KO va marca și debutul oficial în noul sezon pentru divizionara C Aerostar Bacău. Miercuri, 29 iulie, de la ora 17.30, „aviatorii” vor întâlni o altă grupare de Liga 3, CSM Vaslui.

Partida, una în care băcăuanii figurează drept gazde, va avea loc pe terenul sintetic al bazei sportive din Buhuși, în condițiile în care arena CS Aerostar este supusă unui amplu proces de modernizare ce va fi finalizat luna viitoare. Weekendul trecut, „aviatorii” au cedat cu 0-2 primul amical al verii, disputat la Ruși Ciutea, în compania concitadinei FC Bacău 2.

Și CSM Vaslui a ieșit învinsă din primul test al acestei perioade: 1-5 cu Cetatea Suceava, la Câmplung Moldovenesc, unicul gol al vasluienilor fiind înscris de noua achiziție, Matei Tănasă (ex-Metalul Buzău, ACSM Poli Iași, FC Buzău și FCSB Tineret).

Pentru jocul de miercuri, din Cupă, Aerostar nu va putea dispune de Băisan, accidentat la genunchi, în timp ce Ganea și Pantelei se află sub semnul întrebării, tot din cauza unor probleme medicale. În fine, de semnalat că „aviatorii” au renunțat de curând la doi jucători: Belciu și Dănilă.

„Având în vedere perioada în care ne aflăm, jocul de Cupă cu CSM Vaslui, o echipă bună, care s-a întărit, va constitui pentru noi un bun prilej pentru a ne verifica potențialul”, a declarat antrenorul Aerostarului, Andrei Întuneric.