Minoră de 17 ani, prinsă băută la volan după ce a intrat cu mașina în șanț

O adolescentă în vârstă de 17 ani este cercetată penal după ce a fost implicată într-un accident rutier produs luni, 27 iulie, pe DN15B, în satul Leghin, comuna Pipirig, județul Neamț.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, tânăra, din comuna Pipirig, conducea un autoturism când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

În urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate victime, accidentul soldându-se doar cu pagube materiale.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, ajunși la fața locului, au testat conducătoarea auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că adolescenta nu deține permis de conducere, având în vedere că este minoră.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.