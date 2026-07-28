Sănătatea digestivă merită un partener de încredere – Gastroenterologie la Clinica Anastasios Bacău 

Problemele digestive au un obicei aparte. Se instalează încet, le punem pe seama oboselii sau a meselor luate în grabă și învățăm, fără să ne dăm seama, să trăim cu ele. O arsură după masă, o balonare care nu mai trece, un tranzit care s-a schimbat. Le amânăm, pentru că nu par urgente. Iar pentru cei plecați din țară, care ajung acasă doar de câteva ori pe an, amânarea devine și mai ușoară.

La Clinica Anastasios din Bacău, medicul gastroenterolog vede zilnic aceste povești. Și tot zilnic vede cât de mult contează un diagnostic pus la timp. Ne dorim să vă vorbim pe îndelete despre ce înseamnă sănătatea sistemului digestiv, ce semne merită atenția dumneavoastră și cum un singur consult poate schimba lucrurile.

Semnele pe care nu ar trebui să le ignorați

De multe ori, corpul trimite semnale cu mult înainte ca o afecțiune să devină evidentă. Vă recomandăm un consult la medicul gastroenterolog dacă observați:

 Durere abdominală sau balonare care persistă

 Arsuri gastrice frecvente sau reflux

 Probleme la înghițire

 Modificări ale tranzitului intestinal sau sângerări

 Scădere în greutate fără un motiv clar sau anemie

Dacă vă regăsiți în aceste rânduri, nu este o coincidență. Este semnul că sistemul digestiv vă cere puțină atenție.

Ce se întâmplă la un consult gastroenterologic

Un consult începe întotdeauna cu o discuție. Medicul ascultă istoricul dumneavoastră, simptomele, antecedentele familiale și obiceiurile de zi cu zi. Abia apoi decide, împreună cu dumneavoastră, dacă sunt necesare investigații suplimentare și care anume. Scopul nu este să vă îngrijoreze, ci să transforme incertitudinea într-un răspuns clar și într-un plan pe care îl puteți urma.

Investigațiile care pun diagnosticul

La Anastasios Bacău, consultația este completată, atunci când este nevoie, de explorări moderne care privesc direct în interiorul tubului digestiv și al organelor abdominale:

 Gastroscopia (endoscopia digestivă superioară) permite examinarea esofagului, stomacului și primei părți a intestinului subțire. Ajută la diagnosticarea gastritei, a ulcerului, a infecției cu Helicobacter pylori și la prelevarea de biopsii, atunci când este necesar.

 Colonoscopia (endoscopia digestivă inferioară) examinează colonul și rectul. Este cea mai importantă investigație pentru depistarea polipilor și prevenirea cancerului colorectal.

 Ecografia abdominală folosește ultrasunete pentru a evalua ficatul, pancreasul, vezica biliară, căile biliare, rinichii și splina. Este o metodă sigură, neinvazivă și fără radiații.

Știm că astfel de investigații pot părea intimidante. De aceea, vă explicăm fiecare pas, iar abordarea este adaptată nevoilor fiecărui pacient, cu grijă pentru confortul dumneavoastră.

Ficatul gras, afecțiunea tăcută pe care ecografia o poate vedea

Ficatul gras, cunoscut medical ca steatoză hepatică, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale ficatului din zilele noastre. Studiile estimează că aproximativ unul din trei adulți la nivel mondial are o formă de ficat gras, iar numărul este în creștere. Cel mai adesea, nu doare și nu dă simptome, motiv pentru care mulți oameni nici nu știu că îl au.

Apariția lui este legată de factori metabolici, precum greutatea în plus, glicemia crescută, colesterolul sau tensiunea arterială. Vestea bună este aceasta: o simplă ecografie abdominală îl poate depista, iar, descoperit devreme, ficatul gras se poate ameliora în multe cazuri prin ajustări de stil de viață, înainte să apară complicații. Este exact tipul de problemă pe care merită să o cunoașteți din timp.

Colonoscopia și puterea prevenției

Cancerul colorectal este printre cele mai frecvente forme de cancer, la ambele sexe. Partea pe care puțini o știu este că se dezvoltă lent, de cele mai multe ori din polipi, pe parcursul mai multor ani. Aici stă și forța colonoscopiei: nu doar depistează problema, ci o poate și preveni, pentru că polipii descoperiți pot fi îndepărtați chiar în timpul investigației, înainte să devină periculoși.

Recomandările internaționale au coborât vârsta de la care se recomandă screeningul, de la 50 la 45 de ani, tocmai pentru că boala apare tot mai des la vârste mai tinere. Dacă rezultatul este normal, investigația se repetă, de regulă, o dată la zece ani. Mai devreme se recomandă celor cu istoric familial de cancer colorectal sau polipi.

Helicobacter pylori, gastrita și ulcerul

Infecția cu Helicobacter pylori este foarte răspândită în România, unde afectează peste jumătate dintre adulți, iar frecvența crește cu vârsta. Este una dintre cauzele principale ale gastritei și ulcerului gastric. Vestea bună este că poate fi testată simplu și tratată eficient, iar tratarea ei la timp reduce riscul complicațiilor pe termen lung.

Ce afecțiuni tratăm

La Anastasios Bacău ne ocupăm de o gamă largă de afecțiuni digestive, printre care: gastrita și ulcerul gastric, sindromul de intestin iritabil, boala Crohn și colita ulcerativă, precum și diagnosticul afecțiunilor stomacului și colonului. Fiecare pacient primește un plan de tratament clar și adaptat.

Medicul care vă stă alături

La Clinica Anastasios Bacău, sănătatea dumneavoastră digestivă este în grija Dr. Gabriel Sălbaticu, medic specialist gastroenterologie, cu peste 8.000 de investigații endoscopice efectuate.

Susținut de dotări tehnologice moderne, vă oferă diagnostic corect și tratament cu maximum de confort și eficiență.

Un program gândit pentru cei care revin acasă

Știm cât de greu este, pentru cei plecați din țară, să găsească timp pentru un control atunci când ajung acasă doar pentru câteva zile.

De aceea, începând cu luna august, Dr. Gabriel Sălbaticu își extinde programul la Anastasios Bacău: de luni până vineri, între orele 10:00 și 20:00. Este un program disponibil doar la clinica din Bacău, gândit special pentru a vă fi mai la îndemână.

Mit și realitate

Mit Realitate Dacă nu mă doare, sigur totul e în regulă. Multe afecțiuni digestive evoluează tăcut. Ecografia și endoscopia văd ceea ce simptomele încă nu spun. Colonoscopia se face doar dacă ai simptome. Este recomandată și preventiv, de la 45 de ani, chiar și în lipsa simptomelor. Ficatul gras nu este o problemă serioasă. Netratat, poate evolua în timp. Descoperit devreme, se poate ameliora prin ajustări de stil de viață. Arsurile gastrice sunt normale, trec cu un antiacid. Când sunt persistente, pot ascunde o gastrită, un reflux sau o infecție cu Helicobacter pylori. Un control digestiv poate aștepta oricât. Cu cât veniți mai devreme, cu atât soluțiile sunt mai simple.

Programați un consult

Într-o singură vizită puteți afla exact ce se întâmplă cu sistemul dumneavoastră digestiv și ce pași merită urmați. Vă așteptăm la consult, cu răbdare și grijă.

Clinica Anastasios Bacău

Str. Vadul Bistriței nr. 29, Bacău

Programări: 0771 547 058 sau 0771 547 114

Email: contact.bc@anastasios.ro

Program extins gastroenterologie: Luni – Vineri, 10:00 – 20:00

Acest material are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Indicația de investigație și tratament se stabilește individual, în urma evaluării clinice.