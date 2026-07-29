Fotbal/ Liga 2: Lotul FC Bacău pentru sezonul 2026-2027

La finalul acestei săptămâni debutează ediția 2026-2027 a Ligii 2. FC Bacău va începe cel de-al doilea său sezon de eșalon secund pe teren propriu, la Ruși-Ciutea, întâlnind sâmbătă, 1 august, de la ora 11.00, nou promovata CSL Ștefăneștii de Jos.

Pentru noua stagiune competițională, băcăuanii vor conta pe următorul lot: Lucian Anton, Maxim Gumenco, Edoardo Alloj- portari; Mario Bordea, Abel Coajă, Bogdan Forisz, Carlos Inglada, Marko Juric, Luca Agapi, Federico Baciu, Diego Burlacu, David Banu, Paul Mitrică, Gabriel Cîrstean, Alex Gîrbiță, Codrin Oasenegre, Patrick Petre, Romario Moise, Georgian Albu, Tomas Lacerda, Daniele Luncașu, Tudor Axinte, Robert Ciobanu și Andrei Pavel- jucători de câmp.

Noutățile de efectiv sunt cei doi stranieri, stoperul spaniol Carlos Inglada (ex ACSM Politehnica Iași) și mijlocașul portughez Tomas Lacerda (24 de ani, venit din liga a patra din Portugalia, de la SU Sintrense), plus „aripa” Alex Gîrbiță, (26 de ani, ultima oară la Concordia Chiajna).

La polul opus, față de sezonul precedent, FC Bacău nu îi va mai utiliza pe I. Chirilă, Aftanache, Niță și Cimbru. În această vară, „alb-roșii” au susținut cinci amicale, soldate cu două victorii (1-0 cu FCM Ungheni și 4-0 cu KSE Târgu Secuiesc) și trei înfrângeri: 2-7 cu Metalul Buzău, 1-3 cu Oțelul Galați și 0-1 cu Gloria Bistrița.

Programul primei etape a Ligii 2

Sâmbătă, 1 august, ora 11.00 : SCM Râmnicu-Vâlcea- SC Popești Leordeni, FC Bacău- CSL Ștefăneștii de Jos, CSC Dumbrăvița- AFC Hermannstadt, ACSM Reșița- AFC ASA Târgu-Mureș, Cetatea Suceava- Concordia Chiajna, FC Bihor Oradea- Unirea Slobozia, CS Gloria Bistrița- CSC Șelimbăr, Metaloglobus București- Metalul Buzău, CS Afumați- CS Dinamo București.

Duminică, 2 august, ora 16.00 : Steaua București- CSM Slatina.