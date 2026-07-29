Ziua Imnului Național, sărbătorită pe 29 iulie. Povestea cântecului care unește românii

În fiecare an, la 29 iulie, România sărbătorește Ziua Imnului Național, un moment dedicat unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului român, alături de drapel, stemă și sigiliu. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate ceremonii militare și religioase, concerte de fanfară și manifestări publice în cadrul cărora răsună acordurile imnului „Deșteaptă-te, române!”.

Un cântec născut în timpul Revoluției de la 1848

Versurile imnului au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu, fiind publicate în iunie 1848 sub titlul „Un răsunet”. Poezia, devenită rapid un simbol al luptei pentru libertate și unitate națională, a fost pusă pe muzică, potrivit tradiției, de Anton Pann, deși există și alte ipoteze privind autorul melodiei.

Pentru prima dată, cântecul a fost interpretat public la 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, motiv pentru care această dată a fost aleasă drept Ziua Imnului Național.

Imnul renașterii naționale

De-a lungul istoriei, „Deșteaptă-te, române!” a fost interzis în mai multe perioade, însă a rămas prezent în conștiința românilor, fiind cântat în momentele de cumpănă și de afirmare a identității naționale.

După Revoluția din decembrie 1989, cântecul a fost adoptat ca imn național al României, prin Decretul-Lege nr. 40 din 24 ianuarie 1990. Ulterior, Constituția României din 1991 l-a consacrat oficial ca simbol al statului.

Versurile sale transmit un puternic mesaj de libertate, demnitate și solidaritate, îndemnând românii să își apere valorile și independența.

Cum este marcată Ziua Imnului

În fiecare an, autoritățile centrale și locale organizează ceremonii oficiale în marile orașe ale țării. Manifestările includ arborarea drapelului național, intonarea imnului, depuneri de coroane, parade militare și concerte susținute de fanfare ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.

La școli, în instituțiile publice și în comunitățile românești din străinătate sunt organizate activități culturale și educative dedicate semnificației imnului și istoriei sale.

Reguli privind intonarea imnului

Potrivit legislației românești, imnul național este intonat la ceremoniile oficiale ale statului, la festivități militare, la deschiderea unor competiții sportive internaționale și în alte momente solemne. În timpul interpretării sale, participanții trebuie să adopte o atitudine respectuoasă, iar bărbații își descoperă capul, dacă poartă pălărie sau șapcă.

Un simbol al unității

La aproape două secole de la prima sa interpretare, „Deșteaptă-te, române!” rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității naționale. Mesajul său, născut în atmosfera Revoluției de la 1848, continuă să amintească generațiilor de români de idealurile libertății, demnității și solidarității, făcând din Ziua Imnului Național un prilej de reflecție asupra valorilor care definesc statul român.