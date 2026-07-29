Karina Țarălungă și Mihail Ganea de la Moldosport Bacău, laureați ai Cupei Primăriei Onești

Nu doar Sofia Dănilă și Anastasia Găbureanu. ACS Moldosport Bacău are și alți tenismeni care ies la rampă, obțin victorii și câștigă turnee. Exemplul cel mai recent: Cupa Primăriei Onești, din Circuitul „Dacia România- Agricultorul-Panimon- Vrancart- Trotușul”, turneu de categoria 1 FRT, la care s-au impus Karina Țarălungă și Mihail Ganea.

Karina și-a adjudecat categoria feminină de 10 ani, cu trei victorii din tot atâtea meciuri. Mihail, revenit în circuit după o pauză mai lungă, s-a clasat al treilea la 16 ani băieți și a triumfat la aeeași categorie de vârstă, dar la dublu mixt, acolo unde a făcut pereche cu Maria Antonia Ostroveanu (CSM Onești).

Rezultatele bune obținute de Karina Țarălungă și Mihail Ganea la întrecerea găzduită săptămâna trecută de CS Tema Sport Onești au satisfăcut staff-ul tehnic al Moldosportului, care, prin vocea antrenorului Ovidiu Ciulină, a tras următoarele concluzii:

„Karina a arătat potențial de mare jucătoare și ne bucură să vedem că din urmă se ridică și vin copii foarte talentați, muncitori și dornici de afirmare. La Mihail, acesta a fost primul turneu după o pauză competițională de aproape un an, iar el a confirmat revenirea cu un rezultat foarte bun, turneul oneștean fiind un bun prilej de evaluare a nivelului”.