Războiul de la Parava: când „motivul” poartă pantaloni. Două femei și-au împărțit pumni și picioare pentru același bărbat

Dacă dragostea e oarbă, uneori mai primește și câte un croșeu. La Parava, în județul Bacău, două femei au decis că cea mai bună metodă de a lămuri o dispută sentimentală nu este o discuție la o cafea, ci o confruntare în toată regula, pe un câmp, cu pumni, picioare și suficientă determinare cât să ajungă virale pe internet.

Incidentul s-a petrecut pe 11 iulie, însă a intrat în atenția autorităților după ce filmarea duelului a început să circule pe rețelele sociale. Protagonistele, în vârstă de 29 și 35 de ani, au transformat un petic de pământ într-o improvizată arenă de MMA… fără arbitru și fără pauze de hidratare.

Potrivit informațiilor din anchetă, miza disputei ar fi fost un bărbat. Cu alte cuvinte, singurul participant care n-a încasat niciun pumn a fost chiar motivul scandalului. În imagini se vede cum cele două își împart lovituri, iar la un moment dat una dintre ele ajunge la pământ, fără ca adversara să considere că meciul s-a încheiat.

Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili exact împrejurările incidentului. Femeia de 35 de ani le-a transmis anchetatorilor că nu dorește emiterea unui ordin de protecție.

Morala? Dragostea poate muta munții, dar, uneori, îi mută pe oameni direct pe câmp. Iar dacă relațiile s-ar rezolva prin KO tehnic, probabil am avea nevoie de mai multe ringuri și de mai puțini consilieri matrimoniali. Totuși, dincolo de umorul inevitabil pe care îl stârnește o astfel de întâmplare, violența rămâne violență, indiferent de motivul care o declanșează.