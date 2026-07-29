Parcarea Insulei de Agrement din Bacău, închisă pe durata festivalului Young Island. Sunt posibile restricții de trafic pe strada Milcov

Șoferii din municipiul Bacău trebuie să se pregătească pentru modificări temporare ale traficului în zona Insulei de Agrement, pe durata desfășurării festivalului Young Island.

Potrivit unui anunț al autorităților locale, în perioada 28 iulie – 3 august 2026, parcarea Insulei de Agrement, situată pe strada I.L. Caragiale nr. 2, va fi închisă la solicitarea structurilor de ordine publică, pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

În plus, în funcție de valorile de trafic înregistrate pe parcursul festivalului, Poliția Municipiului Bacău – Biroul Rutier poate decide restricționarea circulației pe strada Milcov, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu Bulevardul Alexandru cel Bun și intersecția cu strada Stadionului.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp traseele, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren, pentru evitarea blocajelor și desfășurarea în siguranță a traficului.

Festivalul Young Island va aduce în zona Insulei de Agrement un număr mare de participanți, motiv pentru care măsurile de restricționare a accesului și a circulației au fost adoptate pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței tuturor celor prezenți.